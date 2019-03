Solberg om pågripelsen av Waras samboer: – En tragedie for Tor Mikkel

Statsministeren holdt torsdag ettermiddag pressekonferanse i kjølvannet av at justisminister Tor Mikkel Waras samboer torsdag ble pågrepet av Politiets Sikkerhetstjeneste.

Erna Solberg opplyser at Wara tar permisjon inntil videre. Han ønsker å bruke tiden på å ivareta sin familie. Samferdselsminister Jon Georg Dale trer inn som fungerende justisminister inntil videre.

Erna Solberg sier at hun ikke vil ta stilling til om det er mulig for Wara å komme tilbake til jobben som justisminister.

– En tragedie

Statsministeren sier at hun ble orientert om pågripelsen torsdag. Hun sier at nyheten kom som et sjokk for hele regjeringen.

Hun kalte inn både Siv Jensen og Tor Mikkel Wara til møte. Begge var uvitende om det som skjedde, og nyheten om pågripelsen gikk hardt innpå Wara.

PREGET: Siv Jensen og Erna Solberg holdt pressekonferanse om pågripelsen torsdag. Foto: NTB SCanpix

– Dette er en tragedie for Tor Mikkel og hans familie. Det kom som et sjokk på Tor Mikkel, sier Solberg, som opplyser at Wara ikke vil være tilgjengelig for pressen torsdag.

Frp-leder Siv Jensen sier at denne saken er en personlig tragedie for Wara og hans familie uansett utfall.

– Jeg synes det er bra at politiet gjør jobben sin. I dag er jeg først og fremst opptatt av å vise omtanke for Tor Mikkel. Dette er ikke dagen for konklusjoner, sier hun.

ARRESTERT: Tor Mikkel Waras samboer gjennom over 20 år ble pågrepet av PST torsdag. (Foto: Privat)

Risikerer fengsel

PST mener at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, natt til søndag tente på bilen deres utenfor parets bolig på Oslos vestkant.

Torsdag ble hun pågrepet og siktet etter straffelovens paragraf 225, bokstav B:

«Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

​ – Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

TV 2 er ikke kjent med hvilke beviser PST har i saken.

Visste ingenting

– Hvordan reagerte Tor Mikkel Wara på dette?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Bjørnland.

– Hvilke diskusjoner har dere hatt med Wara i den pågående etterforskningen?

– Vi har ikke hatt kontakt med Wara vedrørende forholdet som gjelder hans samboer. Vi er uavhengig som påtalemyndighet, svarer PST-sjefen, som sier at Wara ikke ble orientert før pågripelsen av samboeren.