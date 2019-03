Bersant Celina sto for en straffemiss av det uforglemmelig pinlige slaget da hans Swansea tapte 0-3 mot West Bromwich Albion i Championship - nivå to av engelsk fotball - onsdag.

Nå forklarer norsk-kosovaren seg på sosiale medier.

– Først av alt, takk til de tilreisende bortesupporterne. For det andre, straffen min. Var det morsomt? Ja. Hadde jeg kontroll over situasjonen? Nei, jeg skled. Føler jeg at jeg sviktet laget? Ja, jeg beklager, men jeg vet at laget alltid støtter meg uansett hva som skjer, skriver Bersant Celina på sin Instagram-profil.

I avisen Birmingham Mail, som følger WBA tett, fikk straffesparket en ytterst lite hyggelig omtale.

– Århundrets verste straffespark fra Celina, skrev journalist Paul Stuart på Twitter.

Bersant Celina nekter å grave seg ned etter den utrolige straffemissen.

– Alle som tror dette vil knekke meg, dere tar fryktelig feil. Takk for motivasjonen, skriver Celina på Instagram.

Swasea-spilleren får støtte av tidligere Swansea-profil, nå klubbambassadør, Lee Trundle.

– Jeg kan ikke tro reaksjonene etter Bersants straffemiss. Han skled, og ja det så ikke bra ut. Det er fortid. Støtt han, han er en av våre spillere med mest talent, skriver Trundle på Twitter.

Celina har aldersbestemte landskamper for Norge, men bestemte seg i 2016 for å representere Kosovo på A-landslagsnivå.

22-åringen spilte for Manchester City mellom 2014 og 2018, og fikk totalt fire kamper (hvorav én i ligaen), men ble etter utlån til nederlandske Twente og engelske Ipswich solgt til Swansea i fjor sommer.

I Championship har han gjort sakene sine bra, og har scoret fem mål på 33 kamper for et Swansea-lag som ligger på 15. plass på tabellen og som lørdag skal spille kvartfinale i FA-cupen mot Celinas gamle klubb Manchester City.

Landslagskaptein Stefan Johansen var i onsdagens oppgjør ubenyttet reserve for WBA, som tok tre viktige poeng i opprykkskampen. Chris Brunt, Mason Holgate og Jay Rodriguez scoret målene.