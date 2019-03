Cecilie (16) opplevde marerittet: – Jeg er hun jenta på de bildene

Kvinnen, som ønsker å være anonym, sier til TV 2 at hun angrer på det hun gjorde.

– Ja, det gjør jeg. Jeg ser at det ødela litt for meg selv, og at det har ødelagt mye for henne. Jeg skjønner at hun kan stå igjen med et tungt hjerte, sier 18-åringen.

Hun etterlyser bedre opplæring i skolen når det gjelder lovene om deling av seksualiserte bilder.

– Nå er opplæringen veldig dårlig. Verken jeg eller venninnene mine visste hva som var lov.

Kripos-foredrag

I begynnelsen av 2019 lanserte politiet et undervisningsopplegg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer.

Prosjektet, som har fått navnet «Delbart?», innebærer at Kripos reiser rundt til ungdomsskoler i hvert politidistrikt.

– Bakgrunnen for dette er at ungdom selv sier de mangler kunnskap. Vi reiser rundt, og så tar lokalt politi med seg det vi sier videre. Da kan de fortsette undervisningen på skoler rundt om i landet, sier politioverbetjent Tone Gulsvik i Kripos.

DELBART?: Politioverbetjent Tone Gulsvik (t.v) og Hanne Andreassen i Kripos forteller elevene ved Hauketo ungdomsskole i Oslo om hvilke lover som gjelder for nakenbilder av unge. Foto: TV 2

– Foreldrene må tåle å høre

Fra 2014 til 2017 ble antallet anmeldelser av seksuallovbrudd i Oslo nærmest doblet, og politiet er sikre på at årsaken i stor grad er overgrep mot barn som spres på nett. I Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse svarer 13 prosent i alderen 13 til 18 at de har delt et nakenbilde av seg selv i løpet av det siste året.

– Vi mener det er for høyt, og håper at vi med denne kunnskapen til ungdom, gjør at det tallet går ned, sier Gulsvik.

Politiinspektøren oppfordrer alle unge som opplever bilder på avveie om å kontakte en voksen så fort som mulig. Hun mener foreldrene også har et stort ansvar om å følge opp barnet dersom noe slikt skjer.

– Foreldrene er kjempeviktige. Foreldrene må tørre å spørre, og tåle å høre. Vi må snakke med ungdommen om dette, og forberede dem slik at terskelen for å ta kontakt med foreldrene om dette er lavere.