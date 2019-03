Jaleh Tavakoli og ektemannen fikk et brev fra Socialtilsynet onsdag, hvor det sto at paret ikke lenger ble betraktet som egnet til å ta vare på fosterbarnet på åtte år. Det skriver Berlingske Tidene.

– Vi kunne hverken tro det eller ta det seriøst. Det var et sjokk for oss. Det var veldig vond lesning, sier Jaleh Tavakoli til avisen.

Delte video

Årsaken er at Jaleh Tavakoli er en av 14 dansker som er siktet etter å ha delt et videoklipp som viser drapet på Louisa Vesterager Jespersen og Maren i Marokko.

Tavakoli delte videoen på en av sine facebookprofiler. Noe hun selv innrømmer.

Hun sier hun delte videoen uten å selv ha sett innholdet, fordi hun følte seg forpliktet til å dokumentere påstander hun hadde kommet med i sosiale medier som fikk henne stemplet som en konspiratoriker. Hun sier også det var for å vise sider av saken som pressen ikke omtalte.

– Jeg kunne ikke forestille meg at dette kunne være et lovbrudd, sier hun.

– Manglende dømmekraft

Socialtilsynet, som er ansvarlig for fosterbarn- og foreldre i Danmark, mener både siktelsen, og Tavakolis deltaktelse i den offentlige debatt, kan være en belastning for fosterbarnet. De mener også at å dele en slik video viser en manglende dømmekraft i forhold til å være en god rollemodell for et barn med særskilte behov.

Tavakoli som er talskvinne for «Fritt Iran» i Danmark, og de 14 andre ble siktet for videodelingen 7. mars. Ingen av dem er dømt.

Norske Kripos har ikke siktet noen nordmenn for deling av videoen. De skriver i en pressemelding at de jobber med å hindre videre spredning av videoen på internett.