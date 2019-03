Victor Lindelöf står overfor en hektisk sesongavslutning sportslig. I tillegg til innspurten med Manchester United i Premier og Champions League starter EM-kvalifiseringen med Sverige.

Men også privat blir det store omveltninger. Konen Maja Nilsson Lindelöf er gravid i uke 36, og paret venter sitt første barn.

– Det faktumet at jeg lever sammen med en fotballproff har slått meg, og det gjør meg følsom og lei meg. (...) Hva kan man forvente når man er konen til idrettsmann. «Rekker han til fødselen?» er et vanlig spørsmål, som jeg nå innser er helt sykt... At det er et alternativ, skriver hun på bloggen sin.

Det vakte oppsikt da Lindelöfs kollega på det svenske landslaget, Andreas Granqvist, ble værende igjen i VM i fjor sommer, mens konen født deres barn.

Han fikk beskjed av konen om å bli værende. Det er ikke et ønske Maja Nilsson Lindelöf deler.

– Det kjennes umenneskelig. Det finnes ingenting i verden som skulle vært viktigere enn fødselen av barnet vårt, og at dette er spørsmål er noe vi i det hele tatt trenger å planlegge kjennes tøft for meg. Jeg finner ingen prestisje det i det hele tatt, og jeg vil liksom skyte alle menn i hele verden som har prioritert noe annet enn å være med sin kone ved fødselen. Det er skammelig og pinlig.

I det som gjenstår av mars spiller Lindelöf to kamper med Manchester United og to med Sverige. I april venter fem ligakamper og to kvartfinaler i Champions League.

Om han ikke spiller alle, så bør han nok være tilgjengelig for Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg kan selvfølgelig ringe hit mamma, eller en venn, men det handler om at jeg vil gjøre dette med Victor, mannen min og barnets far, og ikke noen annen. Om han ikke er med, vil det knuse hjertet mitt.