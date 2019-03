Frp-misnøye druknet i Wara-sjokket

KRISTISK: Gisle Meininger Saudland forstår ikke behovet for NSB sitt navnebytte. Foto: Bøe, Torstein

Frp-politikeren mener utviklingen er et problem.

– Samfunnet flommer over av konstruerte navn. Klarer man å lage et navn som gir positive assosiasjoner til både miljø, fremtiden og kunnskap, og ikke sier noe om sin egen kjernevirksomhet så har man truffet godt, sier Meininger Saudland, som representerer Vest-Agder.

«Pynte bruden»

Han peker på Statoils navnebytte til Equinor og Høgskolen i Oslo og Akershus nye navn OsloMet som eksempler.

– Det neste blir vel at NRK vil skifte navn til noe som gir positive assosiasjoner og vil kvitte seg med «statskanalstemepelet» selv om de finansieres av skattebetalerne. Jeg stiller spørsmål ved om alt dette er nødvendig og jeg mener offentlig virksomhet bør fokusere mer på sin kjernevirksomhet og ikke være så opptatt av å «pynte bruden» med logoer, nye navn, slagord og reklame.

Tybring-Gjedde sier til TV 2 at han velger å ikke kommentere Vy-saken.

BLIR SITTENDE: Christian Tybring-Gjedde og Gisle Meininger Saudland blir sittende under avstemningen, og voteringen ender 46.49. Foto: Stortinget

Kreftmedisin

Onsdag, dagen før sjokkmeldingen, har Frp sitt ukentlige gruppemøte på Stortinget.

Vy-navnet blir diskutert og Jon Georg Dale er til stede.

TV 2s kilder beskriver et gruppemøte hvor Frp-representantene Christian Tybring-Gjedde og Sylvi Listhaug er sterkt kritiske til navneskiftet.

Hovedårsak: Sløsing av offentlig midler. Endringen kommer til å koste 280 millioner kroner over en periode på fire år.

Satt Vy-penger opp mot kreftmedisin

Listhaug sier bak lukkede dører at hun er blitt kontaktet av fortvilte velgere.

Frp-nestlederen setter prisen på navnebytte opp mot prisen på kreftmedisiner, som Norge sier nei til.

Jon Georg Dale gir inntrykk for at han forstår kritikken, men understreker at det er feil av ham som eier å styre styrets beslutning. Det vil i så fall bety at han ikke har tillit til hele styret.

– Det er ikke noe problem å finne et nytt styre, skal Listhaug ha sagt, ifølge TV 2s kilder.

– Hun sa ikke spesifikt hvordan situasjonen burde vært løst, men jeg oppfattet det som om Jon Georg burde sagt nei til navneskifte på et tidligere tidspunkt, sier en partikilde.

Listhaug var ikke til stede under voteringen i salen torsdag.

Christian Tybring-Gjedde mener at hvis navneskiftet slår feil er det Frps ansvar og nettopp derfor er det legitimt å slå ned på beslutningen til styret.

Konklusjonen på Frps gruppemøte ble: Det beste hadde vært at staten solgte seg helt ut av NSB.

Sylvi Listhaug ønsker ikke å kommentere saken.