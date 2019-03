Nøyaktig ett døgn etter at Erna Solberg fikk sjokkbeskjeden om at justisminister Tor Mikkel Waras samboer var pågrepet og siktet for å ha stå bak bilbrannen, talte statsministeren til Høyres landsmøte.

Der varslet hun tøffere virkemidler mot kriminelle gjenger.

– Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår, sa Høyre-lederen.

– Kan nå Bergen

– Ja, vi skal forebygge. Men vi kan ikke være naive. Hvis virkemidlene vi bruker ikke stanser de mest hardbarkede, så må vi ta i bruk tøffere virkemidler og tenke nytt.

Solberg pekte på hvordan hardbarkede kriminelle gjenger har skapt utrygghet og rekruttert ungdom inn i miljøer i hovedstaden.

– Smitteeffekten kan nå også andre byer, som Bergen, sa statsministeren.​

Stikk til pressen

Solberg startet talen med å trekke frem at Norge for første gang siden Kåre Willoch har en ikke-sosialistisk flertallsregjering.

– De som kjenner Høyres historie, vet at dette har Høyre jobbet for i mer enn 100 år, sa statsministeren.

Så kom statsministeren med et stikk til kommentatorer og aviser, som har spådd det borgerlige samarbeidet nord og ned.

– Vi har måttet tåle noen kommentarer underveis fra våre venner i pressen bakerst i salen. Det var surt den gang å lese mange av de kommentarene, sa Solberg.

– Men gleden er desto større når vi nå kan hente frem igjen noen av disse kommentarene, fortsatte statsministeren, og viste til følgende eksempler:

Dagsavisen skrev i 2016: «Punktum er satt for det borgerlige firepartisamarbeidet og statsminister Erna Solbergs drøm om å få alle de fire med i sin regjering.»

VG skrev i 2017: «Det er over, slutt, dødt og begravet. Nok et forsøk på å bygge en levedyktig allianse mellom de borgerlige partiene har kollapset.»

Og Dagbladet skrev i 2015: «Det store strategiske prosjektet på høyresida har feilet.»