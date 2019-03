Waras samboer siktet for å ha tent på bilen hans

PST mener at hun natt til søndag tente på samboerens, justisminister Tor Mikkel Waras bil, utenfor parets bolig på Oslos vestkant.

Laila Anita Bertheussen, som i over 20 år har vært samboer med Wara, er siktet etter straffelovens paragraf 225, bokstav B som lyder:

«Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

ARRESTERT: Tor Mikkel Waras samboer gjennom over 20 år ble pågrepet av PST torsdag. (Foto: Privat)

Ikke kontakt med Wara

Bertheussen ble pågrepet av PST torsdag.

– Hvordan reagerte Tor Mikkel Wara på dette?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Bjørnland.

– Hvilke diskusjoner har dere hatt med Wara i den pågående etterforskningen?

– Vi har ikke hatt kontakt med Wara vedrørende forholdet som gjelder hans samboer. Vi er uavhengig som påtalemyndighet, svarer PST-sjefen, som sier at Wara ikke ble orientert før pågripelsen av samboeren.

Mandag, dagen etter bilbrannen, la Bertheussen ut følgende oppdatering på Facebook.

Ser truslene i sammenheng

Helgens bilbrann var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember. I tillegg skal det ha funnet sted hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt at de ser hendelsene i sammenheng.

PST-sjefen sier på torsdagens pressekonferanse at «forholdet ses i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren og Bertheussen selv, hvor samboeren kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene».

Bertheussen er ikke siktet for de tidligere trusselhendelsene, sier Bjørnland.

Sitter i avhør

Waras samboer har torsdag blitt avhørt av PST. De utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Bertheussen stiller seg til anklagene.

Oslo tingrett besluttet torsdag at siktedes bolig kunne ransakes. PST vil ikke kreve Bertheussen varetektsfengslet.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse om saken klokken 16.45. Der vil også Frp-leder Siv Jensen være til stede.

Fremskrittspartiets representanter på Stortinget har fått beskjed om ikke å kommentere saken foreløpig.