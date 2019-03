Marie-Louises sønn om tiltaltes forklaring: – Som en dårlig bok

– Det er tøft å høre på, for det rimer overhodet ikke med moren min. Jeg får det ikke til å stemme, sier datteren i retten torsdag.

Sammen med broren har hun de siste to dagene sittet og hørt på forklaringen til en 38 år gammel srilanker. Han er tiltalt for å ha drept og voldtatt moren deres for mer enn 20 år siden.

Selv nekter tiltalte straffskyld. Han har forklart DNA-funnet på kroppen til avdøde med at han, som på tidspunktet var en 17 år gammel asylsøker, hadde et kortvarig intimt forhold til 59-åringen.

– At hun skal ha kastet seg over en 17-åring, er helt absurd. Jeg har nesten ikke ord for det. Når han i tillegg er så frekk at han antyder at hun nærmest har antastet ham, så går det over alle støvelskaft, sier datteren i retten.

– Hun kunne godt hatt et barnebarn på den alderen, så hun ville nok ikke tatt i han med ildtang engang. Det er min oppfatning, fortetter hun.

Også broren hennes, avdødes sønn, vitner i retten torsdag. Han er av samme oppfatning som søsteren – men han har ikke opplevd det som tungt å høre tiltaltes forklaring.

– Jeg trodde det skulle bli ekstremt tungt å være her i rettssaken, men det er noe av det letteste jeg har gjort de siste 20 årene. Det er som å se en forferdelig dårlig film eller en dårlig bok, for alt som kommer frem, er så usammenhengende og usannsynlig at jeg har ikke ord. Det er hinsides enhver fornuft, sier han.

På ferie

Datteren til Marie-Louise Bendiktsen har vært bosatt på Svalbard siden 1984, men var på ferie hos moren sin i Salangen i tiden før drapet ble begått. Hennes to døtre på syv og ti år var med på ferien.

Torsdag vil statsadvokat Torstein Lindquister vite hva hun husker fra denne tiden.

– Ungene koste seg veldig, og vi gjorde mye forskjellig. Mamma hadde også fri, så vidt jeg husker, forteller hun.

Ifølge tiltalen ble Marie-Louise Bendiktsen drept en gang etter mandag 13. juli klokken ti på kvelden. Hun ble funnet død etter en brann i huset på ettermiddagen onsdag 15. juli.

Datteren forteller at hun og hennes døtre hadde hatt en flott ferie da de mandag 13. juli lånte 59-åringens bil og reiste på besøk til en venninne.

På kvelden, etter en lang tur, ville hun ringe moren for å fortelle hvor fint de hadde hatt det, men hun fikk ikke noe svar.

– Jeg vurderte å be naboen se til henne, men klokken var blitt omtrent elleve på kvelden, mener jeg. Naboen var gammel, så jeg tenkte nok at hun hadde lagt seg. Jeg var litt urolig, men det var ikke så mye jeg kunne gjøre med det.