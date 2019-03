–Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når politiet driver skjult kameraovervåkning på grunn av at det er brukt en gris på reveåte.

Det sier tidligere Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Han representerer nå skogeierne som næringspolitisk sjef i Glommen Skog,

De er klare til å støtte en juridisk prosess og anmeldelse av politiet for ulvolig overvåkning, økonomisk.

–Vi blir sett på som tjuvjegere

Ove Mellem er pensjonist og jeger i Elverum, innenfor ulvesonen. Han er en kjent kritiker av rovdyrpolitikken, og sier folk føler seg mistenkliggjort av politiet.

–Vi er jo overvåket fra vi kjører inn en veibom og vi blir sett på som kjeltringer og tjuvjegere hele tiden.

Det var i går TV 2 kunne fortelle at politiet ble avslørt da de drev overvåkning med direktekamera i Strandbygda ved Elverum, høsten 2017. Tingretten ga tillatelse for skult kameraovervåkning etter Matlovens bestemmelser om ulovlig åte og risiko for spredning av smittsomme sykdommer til ville dyr.

Og Økokrim har bekreftet at kamera ble satt opp på grunn av mistanke om at det ble brukt en død gris på et reveåte.

Reagerer sterkt

– Da vet jeg ikke helt om jeg skal le eller gråte. Det er helt uakseptable metoder å bruke på små ting. Politiet må ha mye bedre og verre forbrytelser å bruke ressursene sine på, sier Gunnar Gundersen.

Politiet i Elverum har nektet grunneieren og revejegeren innsyn i overvåkningsbeslutningen fra tingretten. Men de har opplyst at ingen av dem er mistenkt for noe kriminelt.

Ove Mellem har ingen tro på at overvåkningen skyldtes en død gris på reveåte.

- Nei. Det har jeg ingen tro på, for så dumme kan de ikke være. Det skyldes nok at de hele tiden mistenker oss for å drive med ulovlig jakt, sier han.

Fikk mail

Politiet har avvist at de hadde mistanke om ulovlig ulvejakt. Men det er på det rene at revejegeren som oppdaget kameraet i skogen, har fått en mail fra Mattilsynet der det framgår at gris kan brukes på åte.

–Ja. Og sånn forsto ikke jeg situasjonen med regelverket den gangen, sa førstestatsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad til TV 2 Nyhetene i går.

Han understreket at tingretten ga politiet tillatelse til å overvåke da de anmodet om det og viste til lovverket. Og ville ikke beklage det som skjedde.

–Lovlig

–Det er jo helt lovlig å bruke gris på åte så lenge den er avlivet og ikke har vært syk, sier Gunnar Gundersen.

Revejegeren Terje Carlsson og skogeier Per Tore Indset fortalte om kamerafunnet de gjorde i skogen på TV 2 Nyhetene i går. Foto: Olav Wold. TV 2

Glommen Skog lover nå pengehjelp til grunneieren dersom han vil forfølge saken juridisk og anmelde politiet for ulovlig overvåkning.

–Politiet bør beklage saken slik den står nå. Jeg mener dette er et overtramp, sier Gundersen.

Ove Mellem er helt enig.

–De bør i alle fall be om unnskylding overfor skogeieren. Det er minimum.