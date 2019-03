Real Madrid skriver i en kort melding på sine hjemmesider at de er enige med Porto om kjøp av forsvarsspilleren Éder Militao (21).

Brasilianeren blir Real Madrid-spiller i sommer og har signert en kontrakt som strekker seg frem til 30. juni i 2025.

Militao har spilt midtstopper, men har frekventert mer og mer på høyrebacken etter at Pepe kom til Porto.

– Han er ung og talentfull, men jeg føler ikke at han er ferdig Real Madrid-vare helt enda. Jeg synes han er best som midtstopper, sier TV 2s Kasper Wikestad, som kommenterte Miliao og Porto så sent som forrige uke da Roma ble slått og kvartfinalebilletten i Champions League blir sikret.

21-årige Militao skal ha hatt en utkjøpsklausul på 50 millioner euro (485 millioner kroner) og har vært koblet til Manchester United.

– Det er mange spillere som har gått mellom Porto og Real Madrid, også mellom portugisisk og spansk fotball. De pleier å ha god oversikt, så jeg tror han kan bli bra på sikt, sier Wikestad.

Signeringen er trolig startskuddet på det som kan bli en heftig sommer i Real Madrid. Zinedine Zidane er tilbake i klubben etter at forsøkene med Julen Lopetegui og Santiago Solari ikke resulterte i noe annet en exit i alle cupene og en tapt La Liga-tittel.

– Det kommer til å bli en god del ut og inn i sommer. Jeg tror det har vært en av forutsetningene for at Zidane skulle komme tilbake, sier Wikestad.

Blant spillerne som nevnes hyppigst er Eden Hazard, Christian Eriksen og Kylian Mbappé - alle spillere som ville passe beskrivelsen som en "galactico".