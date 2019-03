Det har vært en frontkollisjon mellom to biler på riksvei 15 ved Vågå i Oppland.

– Det er tre personer involvert i ulykken, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Dyre Antonsen, til TV 2.

De involverte er fra rundt 30 til 65 år gamle, melder politiet i Innlandet.

En person ble sittende fastklemt etter ulykken.

– Det jobbes fortsatt hurtigfrigjøring av en person. To andre pasienter fraktes til sykehus, formentlig lettere skader, opplyste politiet, før de like etter klokken 11.30 meldte at vedkommende var frigjort.

Vedkommende er kritisk skadd og fraktes til Lillehammer sykehus med luftambulanse.

Bilbering er bestilt, da det er store materielle skader på bilene. Veien var en stund helt sperret på stedet, men klokken 12.43 meldte politiet at et kjørefelt er åpnet for trafikk.

