I mai er det 12 år siden den tre år gamle britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra sengen sin, da hun var på ferie sammen med familien sin i den portugisiske byen Praia Da Luz.

Siden da har en massiv etterforskning pågått, men fortsatt står man tilsynelatende helt uten svar på hva det var som egentlig skjedde med den lille jenta.

Ny dokumentar

Siden forsvinningen 4. mai 2007 har teoriene vært mange. Enkelte hevder at innbruddstyver tok henne med i panikk, mens noen påstår at hun ble tatt av et foreldreløst par.

Madeleine McCann sine foreldre, Gary og Kate, har også vært satt i politiets søkelys.

Fredag slipper strømmegiganten Netflix en ny kontroversiell dokumentar om forsvinningen.

I dokumentaren blir det av flere hevdet at Madeleine McCann fortsatt er i live, og at hun blir holdt fanget av menneskehandlere.

Høy verdi

En rekke eksperter har blitt intervjuet i forbindelse med dokumentaren. De mener at på grunn av treåringens økonomiske verdi som en britisk jente fra middelklassen, styrker teorien om at hun ble kidnappet av menneskehandlere.

MISTENKT: Foreldrene til Madeleine McCann har ved flere anledninger vært mistenkt for å ha stått bak datterens forsvinning. Foto: Stringer

– Verdien til Madeleine McCann var veldig høy, og hvis menneskehandlerne klarte å kidnappe henne ville de ha fått mye penger, sier privatetterforskeren Julian Peribanez, ifølge Daily Mail.

I dokumentaren blir også den portugisiske politisjefen Goncalo Amaral intervjuet. Han har over lengre tid hevdet at Kate og Gary McCann har dekket over drapet på sin egen datter.

Nekter å stille opp

På grunn av politietterforskeren sin sentrale rolle i dokumentaren har foreldrene derfor nektet å la seg intervjue.

– Goncalo Amaral har skapt så mye sorg og sinne for oss gjennom måten han har behandlet Madeleine og søket for å finne henne, skrev Kate McCann i en bok fra 2011.

Ifølge britiske The Sun har det tatt over to år å lage dokumentaren.

I tillegg til å langt på vei hevde at Madeleine McCann ble kidnappet av menneskehandlere og fraktet til et annet land, gir også dokumentaren et snev av håp.

BORTFØRT: Det var fra denne ferieboligen i den portugisiske byen Praia Da Luz, Madeleine McCann forsvant sportløst fra. Foto: Armando Franca

– Jeg er sikker på at i min levetid kommer vi til å få et svar på hva som faktisk skjedde med Madeleine McCann, sier den anerkjente britiske etterforskeren Jim Gamble.

Britiske The Sun skriver at flere som er intervjuet i dokumentaren sier at det finnes muligheter for at Madeleine McCann kan komme hjem igjen, og sikter til bortføringen av den amerikanske jenta Jaycee Dugard. Hun ble kidnappet da hun var ni år, og ble funnet 18 år senere.

Netflix sin dokumentar om forsvinningen vil være tilgjengelige for seere verden over fredag 15. mars.