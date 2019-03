Mener Liverpools van Dijk-forvandling mangler sidestykke

– Han er et røverkjøp. For 750 millioner kroner i dagens marked … Det er veldig bra butikk med fasit i hånd for en spiller som gjør laget så mye bedre. Van Dijk var akkurat det Liverpool trengte, og de kunne ikke ha håpet på en så mye bedre effekt, konstaterer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Slipper nesten ikke inn mål

Onsdag kveld viste Virgil Van Dijk (27) igjen hvorfor flere og flere mener at han er verdens beste midtstopper. Bayern Münchens stjernespiss Robert Lewandowski ble holdt i tømmene av van Dijk og stopperkollega Joel Matip. Samtidig viste Van Dijk sin råskap da han stanget inn 2-1-scoringen.

– Han er et monster. Og så er han så elegant også. Det er helt utrolig å se en forsvarsspiller med så stor trygghet i et lag som er kjent for forsvarsspill som har vært alt annet enn trygt og godt. Det har vært en totalforvandling siden han kom, sier Stamsø-Møller.

Realiteten er at Liverpool har fremstått i helt ny drakt siden banken ble sprengt og van Dijk ble hentet fra Southampton i januarvinduet i 2018.

I de første månedene i Liverpool slapp laget inn ti mål på de 14 kampene van Dijk spilte i ligaen. Samtidig var han en helt sentral brikke i laget som spilte seg hele veien til finale i Champions League. Denne sesongen er nederlenderens viktighet blitt enda mer synlig.

Kun 17 baklengsmål er fasit i Premier League etter 30 kamper - det er desidert færrest i ligaen.

– Jeg har aldri sett en så stor forvandling fra en enkeltspiller i Liverpool. Han forvandler hele laget så mye. Tidligere har man tenkt at det ble farlig bare motstanderen kom seg over midtbanen. Nå er det stikk motsatt, sier Stamsø-Møller.

– Det er mange ganger han blir utfordret i utrolig vanskelige situasjoner. Selv om det var borte mot Bayern, spiller Liverpool til tider med veldig høye backer og en midtbane som er med i angrep. Mange ganger blir det et digert rom mellom midtbane og forsvar. Likevel har Van Dijk noe ved seg som får man til å tenke at det ikke blir farlig. Han ordner stort sett alltid opp.

– Klarer ikke å se noen som er bedre

Med den analysen i hånden er det kanskje ikke så rart å forstå hvorfor Liverpool-manager Jürgen Klopp fremstod mer som en forelsket tenåring enn en av verdens beste managere da han omtalte van Dijk etter oppgjøret på Allianz Arena.

– Jeg kan skrive en bok om styrkene hans, ferdighetene hans, hvor mye jeg liker ham og hvilken fantastisk person han er. Så ung, men likevel så moden. Men Virgil vet at han kan spille enda bedre, sa Klopp til pressen.