Hanan (21): – Jeg følte meg helt forlatt da jeg ble voksen

– Jeg trives veldig godt. Da jeg flyttet hit føltes det riktig. Siden jeg hadde flyttet hjemmefra ville jeg søke tilrettelegging og det jeg trengte selv. Det ble vanskelig, sier Hanan og fortsetter:

– Hvis jeg ikke tok telefonen når de ringte meg og jeg ringte tilbake, kom jeg rett til sentralbordet. Ingen hadde oversikt, og jeg hadde heller ingen å sende e-post til fordi jeg ikke hadde kontaktpersoner.

Hanan kjenner seg veldig godt igjen i det Aanonsen sier. Etter hun flyttet hjemmefra er hun sjeldnere på sykehuset fordi hun ikke vet hvem hun kan kontakte.

– Det gjør at jeg ikke drar på sykehus når jeg burde. De er veldig flinke på sykehuset når man er der, men man har ingen kontaktperson for å ta alt som kan skje med kroppen mellom de årlige sjekkene.

– Manglet ingenting

Dette er ikke første gang Hanan har vært gjennom en flytteprosess som en person med utviklingshemming. Som 12-åring flyttet hun og moren fra Kristiansund til Asker.

– Det var mer kommunikasjon da jeg flyttet fra Kristiansund til Asker. Skolene snakket med hverandre, i tillegg til sykehusene og fysioterapeuter. Det var mye lettere å flytte den gangen.

Forskjellen er at Hanan på den tiden ble behandlet på pediatrisk avdeling. Hun forteller at hun ikke manglet noe fra helsevesenet som et utviklingshemmet barn.

Som en person med en sjelden lidelse, har Hanan behov for omfattende og langvarig oppfølging fra kommune og helsetjeneste. Hun presiserer likevel at alle unge voksne burde flytte hjemmefra, til tross for utfordringene som følger med.

– Det er en fase i livet man må gjennom, og det skal ikke stoppes selv om det kan være ekstra utfordrende, sier Hanan.

Flere overlever

Avdelingsleder Aanonsen forteller om flere lidelser som har fått en forbedret overlevelsesrate.

– Et eksempel er Duchenne Muskeldystrofi. Før overlevde man knapt til fylte 20 år. I dag overlever flere, og det er ikke urimelig å tro at levealderen er doblet, sier Aanonsen.

Han sier det er en tydelig tendens som viser at flere utviklingshemmede vokser opp, og at de ikke får god nok oppfølging som voksne. Det samme kan også sies om voksne med cerebral parese.

– Kontinuerlig skandale

I dag har man en egen del av spesialhelsetjenesten som heter habilitering av voksne. Den tar for seg personer med psykisk utviklingshemning og følgetilstander etter tidlige hjerneskader, i tillegg til alvorlige muskelsykdommer.

– Helsetjenestene til disse gruppene har vært veldig nedprioritert i mange år. Det er en kontinuerlig skandale.

Han mener det er store forskjeller på sykehusene i Norge, som resulterer i et dårlig tilbud for noen pasienter.

– Svikter bortimot katastrofalt

I 2017 fant Statens helsetilsyn lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning.

Tre år senere mener direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, at rapporten fortsatt gir et holdbart bilde av situasjonen.

– Så lenge de er under barnemedisinens vinger, så får de god nok oppfølging. Men når de blir voksne er det ingen som tar det samlede grepet rundt personen, sier Andresen.

Han mener funksjons- og utviklingshemmede er helt avhengig av en fastlege som kan innta rollen som koordinator.

– De lever lengre, og de lever lengre med sammensatte helseplager. Har man ikke en fastlege som kan være et godt ankerfeste, så kan det bli vanskelig, sier Fredriksen.

– Svikter bortimot katastrofalt

Aanonsen mener det er mange ting som viser helt entydig at spesialhelsetjenesten fremdeles er for dårlig prioritert i Norge.

– Noen steder fungerer dette bra, men der spesialhelsetjenesten ikke er bygget opp, så kan det ikke fungere bra. Både diagnostikk av psykisk utviklingshemning og oppfølging av autisme og atferdsproblemer kan svikte bortimot katastrofalt.

Aanonsen legger også vekt på at sykdom ikke har ett forløp hele livet, og at man derfor må følges tett opp som voksen eller eldre med utviklingshemning.

– Bekymringsfullt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, sier til TV 2 at regjeringen hvert budsjettår har styrket økonomien i sykehusene, og at de vet at tilbudet til utviklingshemmede ikke er god nok i noen deler av landet.

– Derfor har vi laget en egen opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Vi har også bedt de regionale helseforetakene styrke ambulante tjenester innen habilitering, sier Bjerke.

Hun mener det er bekymringsfullt at rapporter fra Helsetilsynet har vist så mange svikt i tilbudet til personer med utviklingshemming.

– Dette tar regjeringen på største alvor. Vi har fulgt opp rapportene fra Helsetilsynet med flere ulike tiltak. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å lage et veiledningsmateriell om hva som er forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming, sier Bjerke og legger til:

– Tjenestene skal være individuelt tilrettelagt og brukerne skal medvirke i utvikling og gjennomføring av eget tilbud.

Arbeider med stortingsmelding

Bjerke sier at regjeringen har satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om hvordan utviklingshemmede kan få oppfylt sine menneskerettigheter.

– Her vil vi vurdere anbefalinger og tiltak fra Kaldheimutvalget som kan forbedre levekårene for mennesker med psykisk utviklingshemming.

– Det er habiliteringsavdelingene i sykehus som har ansvar for å gi tjenester spesielt rettet mot mennesker med utviklingshemming, og det er viktig at sykehusene vurderer behov for å styrke kompetanse og kapasitet når det nå blir flere eldre med utviklingshemning, sier Bjerke.

– Hva tenker du om at Statens helsetilsyn mener rapporten fra 2017 fortsatt er gjeldende i dag?

– Det er bekymringsfullt dersom kommunene ikke lærer av sine feil og ikke endrer praksis i tråd med tilsynene. Det kan ta tid å sette i verk tiltak, men vi forutsetter at kommunene og de regionale helseforetakene følger opp tilsynets rapporter og jobber med å forbedre kvaliteten på tjenestene.