Advarer Arsenal før skjebnekampen

Se Arsenal-Rennes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra klokken 20.50.

Arsenal har et vanskelig utgangspunkt foran returoppgjøret mot franske Rennes i Europaligaen. Engelskmennene tapte 1-3 i Frankrike, og på toppen av det hele ble Sokratis Papastathopoulos utvist.

Derfor er det et Arsenal-lag som må ha mål som entrer gressmatta på Emirates i kveld.

– De har et skummelt utgangspunkt

Selv om han har troen på at Arsenal kan gå videre i kveld, er Huseklepp klar på at de har et vanskelig utgangspunkt.

– Det er et skummelt utgangspunkt for Arsenal. De må angripe, og score to mål, men de kan ikke angripe hodeløst, mener TV 2-eksperten.

– Man skulle tro Arsenal skulle klare det siden de rett og slett har et mye bedre lag enn Rennes. Men Rennes har to giftige kontringsspillere i Ben Arfa og Sarr, så Arsenal må være obs på kontringer mot.

Nevnte Sarr scoret 1-3-målet i det første oppgjøret mellom lagene.

Også Arsenal-manager Unai Emery er obs på kontringsstyrken hos franskmennene.

– De spiller med glød og friske spillere offensivt. De er godt organisert defensivt, men vi må holde fokus og ta kontroll på kampen, sa Emery på gårsdagens pressekonferanse.

– Viktig at Lacazette er tilbake

Arsenal-spiss Alexandre Lacazette var i utgangspunktet suspendert i begge kampene mot Rennes etter en albue mot en BATE Borisov-spiller i forrige runde, men tidligere denne uken ble det kjent at UEFA godkjenner Arsenals anke og at Lacazette kan spille kampen i kveld. Det mener Huseklepp er veldig gode nyheter for London-laget.

– Det er veldig bra for dem når de trenger mål. Jeg er sikker på at både han og Aubameyang starter, slik de gjorde mot Manchester United. De klarte å score to mål der, og United skal være et bedre lag enn Rennes, så det skal de kunne klare mot Rennes også.

– Jeg tror Arsenal klarer det, men kontringsstyrken til Rennes gjør at jeg ikke er hundre prosent sikker.

Arsenal-manager Unai Emery er kjent som en Europaliga-ekspert, og vant turneringen tre år på rad da han var manager i Sevilla.

– Det er veldig bra for Arsenal at Emery har vært i slike situasjoner selv. Samtidig gjør det at det kanskje blir en enda større nedtur om de ryker, så de har mye press på seg, mener Huseklepp.

– Arsenal ligger godt an til fjerdeplassen i Premier League, men kampen om Champions League-plassene er langt fra avgjort. Europaligaen kan bli en vei inn i neste års Champions League for dem, så de er mye å spille for.