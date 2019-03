Slik forklarer Nordtveit uttalelsene som utelukket Premier League-retur

– Ser du på dette som en sjanse til å vise at du hører hjemme i Premier League, og at dette kan være en super mulighet for deg?

– Ja, absolutt. Med den bakgrunnen jeg har hatt, jeg kunne knapt løpe da jeg kom hit etter en operasjon, måtte jeg ha en liten pre-season før jeg kunne begynne å trene. Det var derfor jeg stod over noen kamper på nyåret. Da blir det litt slik at jeg har lyst til å vise hva som bor i meg. Selv om vi ikke har vunnet kamper, så føler jeg at jeg har kommet godt i gang, og fått en god start for meg selv i hvert fall, sier Nordtveit.

Fulham kan sette lite flatterende Premier League-rekord

Forut for helgens møte med Liverpool har Fulham 13 poeng opp til sikker plass når åtte runder gjenstår. De hvite har sluppet inn hele 68 mål på de 30 første. Det betyr at de har et snitt på 2,27 baklengsmål per kamp, hvilket er det tredje dårligste i Premier Leagues historie.

Rekorden tilhører Swindon fra 1993/94-sesongen, som slapp inn 100 mål på det som da var 42 kampers sesong (et snitt på 2,38). For at Fulham skal unngå å slå den lite flatterende rekorden, må de slippe inn færre enn 23 mål på sine siste åtte kamper denne sesongen.

Nordtveit har tidligere uttalt seg til TV 2 om følelsene som følger med det å være involvert i bunnstriden, om det å våkne opp om natten og tenke på at man ligger på nedrykksplass. Les saken her.