Uvisst hvor lenge Max-flyene må stå på bakken

Boeing uttalte onsdag at selskapet anbefaler at hele 737 MAX-flåten settes på bakken inntil videre. Fra før hadde 50 land innført flyforbud for flytypen etter søndagens ulykke i Etiopia.

Også Norwegian har tatt sine MAX-fly ut av trafikk.

Det er uvisst hvor lenge flyene må stå på bakken. Jo Bjørn Skatval, leder for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, forklarer at selskapene venter på en programvareoppdatering fra Boeing.

– Det Boeing har jobbet med siden Lion Air-ulykken, er en oppdatering av softwaren. I tillegg er det fokusert på å øke pilotenes kjennskap til systemet samt trening på relevante prosedyrer, sier Skatval.

Unikt system for MAX

MAX-flyene har større motorer enn tidligere versjoner av 737. For å beholde en akseptabel bakkeklaring, er motorene montert lengre fram og høyere opp sammenlignet med tidligere utgaver av flyet.

Dette påvirker flyets balanse og flyegenskaper. For å unngå en situasjon der flyet steiler og mister løftet under spesielle omstendigheter, ble MAX-flyene utstyrt med et system som griper inn automatisk og tvinger flyets nese nedover om datamaskinene oppfatter at det er fare for at flyet skal steile.

Det var trolig en feil ved dette systemet som førte til at MAX 8-maskinen fra Lion Air styrtet i Indonesia i oktober i fjor. Søndagens ulykke ved Addis Abeba har flere likhetstrekk med ulykken i Indonesia. Flyet styrtet kort tid etter avgang og etter at pilotene hadde meldt om problemer med å kontrollere flyet.

Det er dette systemet, kalt MCAS, Boeing nå jobber med å justere.

– De kan ikke flytte motorene, så det er en software som må fikses, sier Skatval.

Likhetstrekk

Boeing har ikke opplyst når en oppdatert programvare for denne funksjonen vil være på plass.​

– Jeg vil tro at hvis Boeing hadde hatt en software-oppdatering rett rundt hjørnet, så ville de sagt det. De har ikke kommet med noen informasjon om det, så da antar jeg at det tar litt tid. Noen mener det kan ta et par måneder, men det blir spekulasjoner, sier Skatval.

#FAA statement on the temporary grounding of @Boeing 737 MAX aircraft operated by U.S. airlines or in a U.S. territory. pic.twitter.com/tCxSakbnbH — The FAA (@FAANews) March 13, 2019

Når den nye programvaren er på plass, må den testes og godkjennes. I tillegg må det vurderes om MAX-piloter trenger ekstra trening i forbindelse med endringen.

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA uttalte onsdag at det er enkelte likhetstrekk mellom de to ulykkene med MAX 8.

«Ny informasjon fra vraket vedrørende flyets konfigurasjon like etter avgang, i tillegg til nye analyser av data fra satellittbasert sporing av flyets bevegelser, indikerer noen likhetstrekk som fordrer ytterligere gransking av muligheten for en felles årsak av de to hendelsene», heter det i en hastemelding fra FAA.