Gerard Pique scoret lagets fjerde mål i gårsdagens seier, og var med på å sikre avansementet for den katalanske giganten.

Midtstopperen ble med helt frem på en kontring, og ble spilt på blankt mål av Lionel Messi, før han enkelt satte inn 4-1 til hjemmelaget.

– Jeg vet at hvis vi har corner imot og vinner ballen med Messi eller Suarez har vi alltid en mulighet til å score. I dag var dagen for meg, sa Pique med et smil til TV 2 etter kampen.

– Ser ikke på oss som favoritter

Etter gårsdagens åttedelsfinaleseier er Barcelona blant de aller største favorittene til å vinne turneringen. På direkte spørsmål om de nå er favoritter til å vinne, vil ikke Pique si seg enig.

– Jeg ser ikke på oss som favoritter. Det er mange gode lag.

– Alle Premier League-lagene er med. De er sterke, raske og har kvalitet, så det blir tøft. La oss se på trekningen fredag hvem vi må møte, sa midtstopperen.

– Hvem vil du møte?

– Alle lag er vanskelig å møte, så jeg bryr meg egentlig ikke. Vi må uansett konsentrere oss og være på vårt beste om vi vil gå videre til semifinalen.

– Han har øyne i nakken

Med to mål og to assist var det nok en gang Lionel Messi som stjal overskriftene. Etter kampen var ikke lovordene få om argentineren.

– Messi er på mange måter verdens mest undervurderte spiller, fordi han leverer på dette nivået nesten hver eneste uke. Vi er blitt ufattelig bortskjemte med å se disse prestasjonene. Mål, målgivende pasninger og driblinger. Det er fantastisk, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i studio etter kampen.

En av argentinerens to målgivende var til Gerard Pique.

– Jeg vet at han har øyne i nakken. Heldigvis så han meg, spilte ballen til meg og jeg scoret.