Nå vil demokratenes nye «Kennedy» bli president

Det er ikke lenge siden han var relativt ukjent utenfor sin egen hjemby, El Paso. Nå er han er en av demokratenes nye store stjerner.

Under det amerikanske mellomvalget ble han raskt populær, men tapte til slutt senatsvalget i Texas for republikanernes kandidat Ted Cruz.

Men Roberto «Beto» O'Rourke er kanskje ikke ferdig med valgkamper allikevel. Nå ser det ut til at han også kommer til å melde seg på presidentkampen mot 2020, og det allerede i dag, det skriver The Guardian.

I en tekstmelding til TV-kanalen KTSM of El Paso, bekrefter O'Rourke at han offisielt vil annonsere å stille som presidentkandidat for demokratene.

– Det blir meget interessant å følge med på O'Rourke i tiden fremover, sier Thor Steinhovden, kommunikasjonssjef i Agenda og forfatter av «Det amerikanske marerittet» til TV 2.

Steinhovden sier at O'Rourke er ung og relativt ukjent, men påpeker at han fikk mye gratis mediedekning i kampen mot Ted Cruz i fjorårets senatsvalg.

– Det er noe «Kennedy-liknende» med han, som jeg tror har potensial til å påvirke denne nominasjonsprosessen betydelig, sier han.

Thor Steinhovden mener Beto kan bli USAs neste visepresident. Foto: TV 2

Ventes torsdag

I tekstmeldingen til KTSM skriver O'Rourke at han er stolt av det El Paso representerer:

«Det er en stor grunn til at jeg stiller. Denne byen er det beste eksempelet på dette landet på sitt beste», skriver han.

Han planlegger ifølge TV-kanalen å annonsere sitt kandidatur torsdag. Ifølge Reuters vil annonseringen skje på sosiale medier.

Til tross for at han tapte for Ted Cruz i november, har han blitt hyllet for et svært godt resultat i en stat som tradisjonelt sett befinner seg på den blodrøde siden av det amerikanske politiske spekteret.

Republikanske Ted Cruz vant med knapp margin over Roberto O'Rourke i mellomvalget i november. Foto: Jeffrey Mcwhorter

Om Beto O'Rourke vil gå seirende ut av presidentvalget i 2020, er Steinhovden ikke så sikker på.

– Personlig holder jeg mer en knapp på at han er USAs neste visepresident. Jeg har tidligere hevdet at han og Harris (Kamala Harris, journ.anm) vil være en god match, men kanskje også Joe Biden, sier han.

Senator Kamala Harris (54) annonserte sitt kandidatur for Demokratene i januar.

Unge velgere

Steinhovden mener Beto har en fordel i å kunne mobilisere unge velgere.

– Men hvis han klarer å gjenskape energien fra Texas vil han kunne nå bredere enn det også, sier han.

For å vinne i 2020 trenger ikke demokratene å vinne i 2020 så mange republikanske velgere.