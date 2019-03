53 år gamle Frank Cali, som ledet den kriminelle Gambino-familien, en av de fem mafiafamiliene som opererer i New York, ble skutt og drept onsdag, skriver New York Daily News.​

Skutt og kjørt over

Ifølge avisen ble Cali skutt seks ganger i brystet av en mann i en blå pickup utenfor hjemmet sitt i Staten Island.

Kort tid etter døde han på sykehuset.

Til Daily Beast opplyser politiet i New York at Cali også ble kjørt over av angriperen.

Cali var høyt oppe i Gambino-familien i en årrekke, og tok i 2015 over som sjef for organisasjonen etter Domenico Cefalu. Han kom originalt fra Sicilia, og hadde ifølge New York Daily Mail tette bånd til mafiaen gjennom sin kone, som var niesen til capo John Gambino. Hans bror og svoger skal også jobbe for familien.

Tidligere fengslet

Cali skal ha steget raskt i gradene, og fått status som en mektig capo før han var fylt 40 år.

Ifølge avisen skal myndighetene ha prøvd å stoppe Calis fremskritt i organisasjonen sent på 2000-tallet, i etterkant av at han hadde sittet i fengsel i over ett år i sammenheng med en mislykket utpressingsforsøk.