En enebolig sto i full fyr i Rotsund i Nordreisa kommune natt til torsdag.

– Brannvesen er akkurat kommet til stedet, og har startet arbeidet med å slukke brannen, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til TV 2 klokken 03:00.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 02:35, da tilfeldig forbipasserende ambulansepersonell oppdaget brannen.

Underveis i slukningsarbeidet var det fare for at brannen skulle spre seg til andre hus, og nødetatene knuste en rute i et nabohus for å evakuere beboerne. To personer ble evakuert fra nabohuset.

Innledningsvis hadde ikke politiet fått kontakt med de fem beboerne registrert på adressen, men klokken 04:30 skriver politiet på Twitter at de har gjort rede for alle beboerne.

– Brannvesenet driver kontrollert nedbrenning. Det er ikke lenger fare for spredning, skriver politiet.