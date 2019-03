Det skriver Sandli selv på sin Facebook-profil onsdag.

«Jeg har idag trukket meg fra alle verv i Fagforbundet grunnet press fra regonalt og sentralt hold.», står det i innlegget.

Sandli er medlem av Fagforbundet, og har fremtredende rolle. Han er også tillitsvalgt i det samme det forbundet.

Bekymringsmeldingen kom som en reaksjon på en video som viser Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene, mens han holder hånden sin på kvinnens hofteparti.

Videoen er fra 02-tiden natt til søndag 17. februar på utestedet Bar Vulkan i Oslo, og spredte seg raskt over sosiale medier.

Videre i Facebook-innlegget skriver Sandli:

«Bakgrunnen for dette er medieoppstyret som har oppstått i forbindelse med min varsling i Giskesaken, og Fagforbundets håndtering av dette. Jeg ønsker at fagforeningen får ro til å arbeide med saker overfor medlemmene, og ser at min tilstedeværelse kan være til hinder for dette.»

TV 2 har vært i kontakt med Sandli, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere onsdag kveld. Han henviser til fagforeningsleder Bjørn Wølstad-Knudsen for ytterligere kommentar i saken.