Underhuset stemte nei til å gå ut av EU uten en avtale med 312 mot 308 stemmer.

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men sender et kraftfullt politisk signal om at Storbritannia ikke er beredt på å forlate EU uten å ha gjort opp for seg først.

Vil ha avtale

Det betyr at det etter all sannsynlighet ikke vil bli en «no deal» brexit, som mange advarte ville føre til økonomisk kaos 29. mars. Storbritannia vil dermed trolig be EU om en utsettelse av skilsmissen.

En eventuell utsettelse, og hvor lang den blir, skal også avgjøres. Dette er ikke under noen omstendigheter enkelt, hverken politisk eller juridisk.

Ny avstemning torsdag

Statsminister Theresa May bekrefter at det vil bli en avstemning om de skal søke om utsettelse torsdag. Hun sier en utsettelse kan bli lang, og at det også kan bety deltakelse i EU-valget.



Hun foreslår en ny avstemning om avtalen som allerede er framforhandlet 20. mars.

– Alternativene er de samme de har vært hele tiden. Vi kan gå ut med den avtalen som er forhandlet fram. Vi kan gå ut uten avtale, eller vi kan prøve å forhandle en ny avtale, men EU sier det er utelukket, sier statsminister Theresa May.

– Vi kan ha en ny folkeavstemning, men da risikerer vi at det ikke blir en brexit i det hele tatt, sier May.

Et forslag om å utsette brexit til 22. mai, med en overgangsfase fram til slutten av 2021, ble stemt ned.

EU mener Storbritannia må gi gode grunner for å få lov til å utsette brexiten, som etter planen skal skje 29. mars.

Nederlag for May

Avstemningen kommer som følge av at underhuset i går stemte ned statsminister Theresa Mays avtale med EU. May har sagt det viktigste for henne er å gi britene det de ba om under folkeavstemningen for to år siden.

Motstandere av brexit feiret i gatene etter nederlaget til May, og håpet er at dette er starten på en prosess som kan føre til ny folkeavstemning - som ender med at Storbritannia blir i EU.

– Kastet vekk muligheten

Emmanuel Macron uttalte at det ikke vil være mulig å reforhandle avtalen. EUs finanskommissær Pierre Moscovici, har uttalt at Storbritannia har kastet vekk siste mulighet til å få på plass en avtale om brexit.

​Tirsdag stemte Parlamentet ned brexitavtalen på nytt. Nå er det ikke mer EU kan gjøre, sier Moscovici til TV-kanalen France-2. onsdag.

– Toget har passert to ganger, sier finanskommissæren, som gjør det klart at EU ikke kommer til å åpne for noen nye forhandlinger med Storbritannia før den planlagte utmeldingen den 29. mars.