Brennhete Messi sendte Barcelona til kvartfinale

Lopes som så svimmel ut etter sammenstøtet ble til slutt tatt av banen i tårer. Portugiseren ble erstattet av Mathieu Gorgelin.

Gorgelin markerte seg før hvilen da han dro frem en mesterlig redning da Messi kom alene med keeperen. Barcelona kunne ledet med langt mer enn 2-0 til pause.

Lyon skapte spenning

De tok bare to minutter av andreomgangen før Messi igjen var på jakt etter scoring. Arthur tok seg inn i sekstenmeteren og litt presset fikk ham servert Lionel Messi. Argentineren prøvde seg på en ny chip, men avslutningen ble reddet på strek.

Så ti minutter senere skapte Lyon spenning i kampen. Memphis Depay slo ballen inn i feltet hvor ballen havnet hos Léo Dubois etter flere hodedueller. Franskmannen dempet ballen og satte den i mål fra elleve meter.

Videodømming skulle så se på om du var et mulig frispark eller offside, men scoringen ble godkjent.

– Det er match på Camp Nou, utbrøt kommentator Kasper Wikestad.

Scoringen ble en vitamininnsprøytning for gjestene som stormet i angrep ved hver anledning, vitende at et mål til vil være nok for avansement.

Messi roet hjemmefansen

Den scoringen klarte de ikke å finne frem til. I stedet skulle Messi igjen vise sin klasse.

Argentineren vendte vekk to mann i samme finte og trillet ballen i mål forbi Lyon-keeper Gorgelin.

Så tok den lille magikeren på seg servitørrollen. Messi driblet seg igjen inn i sekstenmeteren og fant Gerard Pique på bakerste. Spanjolen fikk en enkel oppgave med å sette hjemmelagets fjerde scoring.

Det ga seg ikke der. Et nytt praktangrep der Messi serverte Ousmane Dembélé som satte 5-1 fem minutt før slutt.

Barcelona tok seg videre til kvartfinale etter en solid oppvisning med 5-1-seier på Camp Nou.

Trekningen for hvem Barcelona møter i kvartfinalen vil ta sted førstkommende fredag.

Der kan de trekke Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Porto, Ajax eller Juventus.