Bayern München-Liverpool 1-3 (1-3 sammenlagt)

Liverpool tok seg videre greit videre til kvartfinale i Champions League på bekostning av Bayern München.

To scoringer av Sadio Mané og en dødball-scoring av Virgil van Dijk sørget for en komfortabel borteseier for Merseyside-laget.

En tannløst Bayern München-lag slet med å produsere sjanser mot rødtrøyene. Liverpool-forsvaret, anført av stopperkjempen van Dijk, ryddet unna det som kom av farligheter.

TV 2-kommentator Espen Ween (Liverpool) og TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen (Bayern München) har levert spillerbørs etter storkampen på Allianz Arena.



Ween er spesielt imponert over van Dijk.

– Klareringer nesten uten unntak til medspillere. Dirigerer troppene. Milner tok over kapteinsbindet, men Van Dijk er sjefen, er kommentatorens dom.



