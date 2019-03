Mané-magi da Liverpool enkelt tok seg til kvartfinale

Bayern München-Liverpool 1-3 (1-3 sammenlagt)

Liverpool tok seg greit videre til kvartfinale i Champions League på bekostning av Bayern München.

To scoringer av Sadio Mané og en dødball-scoring av Virgil van Dijk sørget for en komfortabel borteseier for Merseyside-laget.

En tannløst Bayern München-lag slet med å produsere sjanser mot rødtrøyene. Liverpool-forsvaret, anført av stopperkjempen van Dijk, ryddet unna det som kom av farligheter.

– En stor kveld. Vi visste det ville bli tøft, men vi visste også at vi ville få muligheter til å score, sier van Dijk.

– Sadio var i fyr og flamme, legger James Milner til.

Samtlige fire engelske lag er videre til kvartfinale i Champions League. Det har ikke skjedd siden 2008/09-sesongen. I tillegg er Juventus, Porto, Ajax og Barcelona videre i turneringen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var naturlig nok strålende fornøyd etter kampen.

– Det vi gjorde var briljant. Målene vi scoret var fantastiske. Det første målet må jeg se om igjen 500 ganger. Det var et enestående mål, sier tyskeren.

Han trakk frem van Dijk som en av kampens store spillere.

– Jeg kan skrive en bok om styrkene hans, ferdighetene hans, hvor mye jeg liker ham og hvilken fantastisk person han er. Så ung, men likevel så moden. Men Virgil vet at han kan spille enda bedre, sier Klopp.

Henderson-skade

Det var tydelig at det var to lag med respekt for hverandre som møttes. Åpningsminuttene var preget av to nervøse lag som ikke ville ta unødige sjanser.

Etter åtte minutter fikk hjemmelaget sin første mulighet etter en slurvete involvering fra Roberto Firmino. Thiago avsluttet over fra god posisjon.

Noen minutter seinere ble Liverpool tvunget til å gjøre sitt første bytte. Kaptein Jordan Henderson måtte forlate banen etter to smeller på kort tid. Fabinho erstattet engelskmannen.

Mané-magi

24 minutter ut i kampen kom det første skremmeskuddet fra Liverpool. Firmino fyrte av fra langt hold, men avslutningen ikke farlig for andre enn fotografene bak mål.

Langt farligere ble det da Virgil van Dijk fant Sadio Mané med en presis langpasning to minutter seinere. Mané holdt Rafinha unna, la ballen til rette på elegant vis, dro av Manuel Neuer og chippet ballen i det tomme buret.

– Det er jo helt utrolig bra gjort. For en scoring av Sadio Mané, sa en entusiatisk TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.