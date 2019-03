– Alisson har vært den beste keeperen

​Se Fulham-Liverpool søndag fra kl. 14.45

David De Gea var den viktigste årsaken til at Manchester United ble nummer to i Premier League i forrige sesong. Den spanske sisteskansen sto til tider som en levende vegg og reddet Manchester United gang på gang.

Naturlig nok toppet han de fleste keeperstatistikker etter sesongen.

De Gea slapp inn kun 26 mål, men skulle egentlig ha sluppet inn 40 med tanke på sjansene motstanderlagene kom til. Han var et hav foran Ederson og Thibaut Courtois, men denne sesongen har 28-åringen levert keeperspill på et langt mer ordinært nivå.

Faktisk er det hele åtte Premier League-keepere som har reddet flere «mål» enn Manchester United-stjernen.

De Gea har sluppet inn 38 mål denne sesongen. Ifølge den såkalte xGoT-statistikken skulle De Gea egentlig sluppet inn 39,37 mål, så han er marginalt på plussiden.

Noe overraskende er det Lukasz Fabianski og Hugo Lloris som har prestert best av keeperne denne sesongen. West Ham-keeperen har reddet 9,61 scoringer, mens Lloris har hindret 8,16 baklengsmål. Deretter følger Bernd Leno (4,77) og Alisson (4,41).

– De Gea hadde en totalt eksepsjonell sesong i fjor. Han havnet i en situasjon i forbindelse med VM og årets sesongstart der alt gikk inn. Slike perioder kommer, uten at det direkte er hans feil. Jeg hadde en diskusjon med Erik Huseklepp rundt dette da vi skulle sette opp den beste startelleveren med Manchester United- og Liverpool-spillere. For Manchester United-fansen er De Gea Gud. Ingenting rokker ved han. Hvis man ikke kan velge en annen keeper denne sesongen, så kan man aldri gjøre det. Liverpool har sluppet inn under halvparten av det Manchester United har gjort, og da topper ikke Alisson keeperstatistikken engang, sier Thorstvedt.

Utvalgte Premier League-keepere Innslupne mål xGoT Mål reddet Lukasz Fabianski 42 51,61 9,61 Hugo Lloris 25 33,16 8,16 Bernd Leno 29 33,77 4,77 Alisson 17 21,41 4,41 Jordan Pickford 40 42,18 2,18 Ben Foster 41 42,63 1,63 David De Gea 38 39,37 1,37 Petr Cech 9 9,49 0,49 Ederson 21 21,05 0,05

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener forsvaret må ta en del av skylden for at De Geas statistikk er svakere denne sesongen.

– De Gea har ikke vært like outstanding denne sesongen som forrige. Jeg tror det har med å gjøre at han ikke har hatt like mye å henge fingrene i. Det er en del av de målene de slapp inn i Mourinho-tiden hvor han ikke kunne gjøre så mye. Det var så dårlig forsvarsspill. Mot West Ham for eksempel så det ut som de slapp til sjanser med vilje.

– Det var noen ganger forrige sesong han var i det umulige hjørnet. Det har vært sjeldnere denne sesongen. Etter noen av de kampene begynte man nesten å lure på om han var menneskelig. Han tok alt. Når man har så høyt toppnivå som De Gea, så blir man jo fort skeptisk når han ikke gjør det hele tiden. Det er jo ikke helt rettferdig, analyserer han.