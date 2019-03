Ble erklært død på sykehuset, så oppdaget politimannen at liket rørte på seg

Den svært oppsiktsvekkende og dramatiske saken startet i Molde 19. februar i år.

På denne fine vårdagen med oppholdsvær og seks plussgrader, ble idyllen brutt av en ambulanse som rykket ut på et hasteoppdrag til en adresse i byen.

Meldingen til AMK går ut på at en kvinne er funnet livløs i en snøskavel.

Ifølge TV 2s opplysninger blir vedkommende fraktet til Molde sykehus og her blir etter hvert pasienten erklært død.

Meldte dødsfall

Rutinemessig ble politiet varslet om dødsfallet. Politiet i Møre og Romsdal bekrefter overfor TV 2 at de denne dagen klokken 11.44 fikk melding fra Molde sykehus om et dødsfall, etter at en person ble funnet ute, sterkt nedkjølt.

– Når politiet får melding om et dødsfall er det vår oppgave å finne ut om det har skjedd noe straffbart. Det ble iverksatt etterforskning i denne saken, og politiet rykket ut på bakgrunn av meldingen som kom inn til operasjonssentralen, bekrefter politiinspektør Elin Drønnen, leder for påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt.

PÅTALESJEF: Politiinspektør Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de fikk melding om et dødsfall der personen likevel ikke var død. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

Av hensyn til taushetsplikten i helsevesenet, er det ikke kjent for TV 2 hva som i detalj skjedde på Molde sykehus denne dagen.

Kilder TV 2 har vært i kontakt med, beskriver det imidlertid slik:

Politimannen som kom til sykehuset for å dokumentere dødsfallet og starte etterforskning i saken, fikk seg en solid overraskelse. Politimannen reagerte på at pasienten, som han fikk beskjed om at angivelig var død, beveget på seg og ga fra seg en lyd.

Da politimannen ga beskjed om dette til helsepersonellet, ble det øyeblikkelig startet gjenoppliving.

– Jeg har ikke noen kommentarer til dette, sier politimannen til TV 2.

Han ønsker ikke gi noen opplysninger om hva som skjedde på oppdraget og henviser til ledelsen i politidistriktet.

POLITIHUS: Politiet rykket ut fra Molde politistasjon da meldingen om dødsfallet kom til operasjonssentralen i Ålesund om formiddagen 19. februar. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Lite informasjon

Pasienten var ikke død. Det er ikke kjent for TV 2 hvor lang tid det tok fra pasienten ble tatt inn på sykehuset og meldt død til gjenoppliving ble startet.

– Det viste seg at personen likevel ikke var død, slik at vi naturlig nok ikke har noen pågående etterforskning av et mistenkelig dødsfall i denne saken. Utover dette kan jeg ikke gi flere opplysninger, opplyser Drønnen til TV 2.

Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdne med informasjon, men bekrefter at det ble meldt inn et dødsfall fra Molde sykehus 19. februar.

LITE SNAKKESALIG: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal er svært tilbakeholdende med opplysninger, men bekrefter at det ble meldt et dødsfall. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

– I denne saken opplevde vi et dødsfall som på grunn av helsetjenestens rutiner ble telefonisk meldt til politiet. For å ivareta pasienten og pårørende på best mulig måte, så kan vi ikke komme med mer informasjon om saken på nåværende tidspunkt. For å sikre en god oppfølging av hendelen har vi satt i gang en gjennomgang og behandling av saken gjennom vårt interne kvalitetssystem, opplyser fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal.