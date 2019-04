UDI ville ikke vite om kriminalitet blant ulovlige innvandrere

Arbeidslivskriminalitet

Pireus kom over flere tilfeller av arbeidslivskriminalitet da de oppsøke og kartla ulovlige utlendinger i Oslo og Østlandsområdet i fjor og året før.

Dette tilfellet beskriver de som symptomatisk:

«En utlending arbeider 100% stilling, og lønnen er satt til kr.7000/mnd. Han får utbetalt 4000 og arbeidsgiver trekker kr. 3000 i husleie da han også huser utlendingen»

De tidligere politifolkene oppgir at de har kommet over en rekke grupperinger som har etablert seg i ulovlig arbeid, og at de er prisgitt arbeidsgiver både i forhold til jobb og bolig.

TV 2 har bedt både styreleder Einar Saglig og daglig leder Rold Hegli om intervju om Pireus oppdrag, men selskapet ønsker å holde lav profil, og henviser alle spørsmål til UDI.

– De får en god del informasjon om ulovlige forhold. Hadde det ikke vært bedre at politiet gjorde denne jobben?

– Nei, det er ikke enten eller. Politiet har sin oppgave med å bekjempe kriminalitet, vi har en oppgave om å gi informasjon om assistert retur. Vi er avhengig av at de som gir den informasjonen kjenner miljøene og har tillit i miljøene, sånn at vi tenker at dette er godt arbeid, sier Hartmann.

– Ser man ikke da mellom fingrene med kriminalitet?

– Nei, det er jo da politiet som har oppgaven med å drive kriminalitetsbekjempelse, og det gjør de. Så er det samtidig viktig å gi informasjon ut om assistert retur, så det er viktig at de som er her ulovlig vet om den måten å returnere på.

Frykter ikke pågripelse

Flere tusen utlendinger oppholder seg ulovlig i Norge, mange av dem lever i skjul på ukjent adresse. I følge rapportene til Pireus livnærer de seg gjennom bistand fra egne miljøer og blir beskyttet av egne landsmenn.

De beskriver miljøene som lukket, og vanskelig å komme inn i. Pireus skriver at de har jobbet mye for å bygge tillit til miljøene som har gått under jorden, og at de har fokusert på taushetsplikt og vilje til å hjelpe for å «Etablere Pireus som en ufarlig aktør».

Pireus har forpliktet seg overfor UDI til å informere de ulovlige utlendingene de treffer om at « våre medarbeidere har full taushetsplikt, og ikke vil benytte sin kjennskap til deres forhold til annet enn å være behjelpelig etter deres behov med å yte assistanse».

Eks-politifolkene erfarer i rapportene at utlendingsmiljøene vurderer risikoen for å bli avslørt og pågrepet som liten.

– De vet jo i mange tilfeller hvem de har snakket med, hvor de har vært, hvem de ulovlige innvandrerne er, hvem utleierne er, hvem arbeidsgiverne er som bruker ulovlig arbeidskraft. Hva skjer med den informasjonen?

– Hvis de kommer over alvorlig kriminalitet, så plikter de å anmelde og si fra til politiet, på linje med andre personer som kommer over ulovligheter i Norge.

– Men ifølge de dokumentene vi har sett oppfatter de det slik at de har taushetsplikt om dette?

– De har ikke plikt til å fortelle oss det. Det er ikke det som er oppdraget vi har gitt dem. Vi har gitt dem i oppdrag å gi informasjon om assistert retur, også til miljøer der vi vet at det kan forekomme kriminalitet, men det er altså ikke kriminalitetsbekjempelse som er dette oppdragets formål. Det er det politiet som har oppdrag om. Dette gjelder for alle disse organisasjonene som jobber for oss under denne avtalen.

– Så dere vil ikke ha den informasjonen, rett og slett?

– Det er ikke viktig for oss i forhold til å få gitt informasjon om assistert retur, sier Hartmann.

TV 2 har vært i kontakt med de ansatte i Pireus. De har fått saken forelagt, men de ønsker ikke å kommentere innholdet.