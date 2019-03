Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble i forrige uke dømt til tre og et halvt års fengsel for skatteunndragelse og banksvindel.

Lobbyvirksomhet

Onsdag ble 69-åringen dømt til ytterligere 43 måneder for lobbyvirksomheten Manafort drev for ukrainske politikere.

Til sammen må han sone 90 måneder, noe som tilsvarer sju år og seks måneder.

Manafort får godskrevet de ni månedene han har sittet i varetekt siden juni.

Manaforts dom var allerede den strengeste som har blitt gitt til noen etter at spesialetterforsker Robert Mueller startet Russland-etterforskningen. Mueller etterforsker eventuelle koblinger mellom Donald Trumps administrasjon og russiske myndigheter.

Tryglet om medfølelse

– Jeg er lei meg for det jeg har gjort. Jeg tar ansvar for mine handlinger, sier han i en siste appell i retten sittende i en rullestol. Han ber også om å ikke bli skilt fra sin kone lenger enn de 47 månedene han allerede er idømt.

– Denne saken har tatt alt fra meg. Penger, eiendommer, barnas fond. Jeg ber om medfølelse i domsavsigelsen, sier han.

Løy til FBI

Manafort var Donald Trumps valgkampsjef. I høst kunngjorde spesialetterforsker Mueller at Manafort hadde løyet gjentatte gangerfor dem som etterforsker påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Manaforts forsvarere har framholdt at deres klient ikke løy med vilje, men at han glemte flere av detaljene i saken.

Forsvarerne ber om svært lav straff, basert på flere faktorer. En av grunnene var at de mente Manafort hadde fått alvorlige helseproblemer i varetektsfengselet. 69-åringen skal blant annet ha utviklet gikt.

