Den danske Premier League-profilen Philip Billing fikk tirsdag denne meldingen i sin innboks på Instagram:

– Forlat klubben vår. Jeg vil aldri se deg i en Huddersfield-drakt igjen, ditt ubrukelige «wannabe» svarte esel, skrev en person til Billing.

Billing valgte å dele meldingen på sine sosiale plattformer, sammen med en tommel ned-emoji.

Klubben tar også grep. Huddersfield bekrefter på sin Twitter-konto at de nå involverer politiet i saken.

– Huddersfield Town tolerer ikke hets og har en nulltoleranse for alle former for diskriminering. Vi vil ha et sterkt samarbeid med politiet i denne saken, skriver klubben.

TOMMEL NED: Philip Billing delte den uhyggelige meldingen på sosiale medier tirsdag. Foto: @BillingPhilip / Twitter

Billing ble byttet ut til pause i 0-2-tapet for Bournemouth forrige lørdag, men fikk en opptur mandag da Åge Hareide tok ham ut å landslaget.

Den danske Huddersfield-spilleren er ikke den eneste fotballspilleren som har blitt rasehetset i senere tid.

Raheem Sterling ble utsatt for rasisme på Stamford Bridge i oppgjøret mellom Manchester City og Chelsea før jul. Det førte til at fire menn ble suspendert og etterforsket av politiet.

Sterling tok også et oppgjør mot rasisme i britiske presse i etterkant.

Napolis Kalidou Koulibaly ble også rasehetset for noen måneder siden. Senegaleseren fikk høre apelyder fra Inter-supportere etter at han ble utvist og var tydelig opprørt av hendelsen.

Toppsjef i den danske spillerforeningen, Mads Øland, reagerer sterkt på opplysningene om hetsen mot landsmannen.

– Det er helt horribelt at man skal utsettes for diskriminerende meldinger fordi man lever av å spille fotball. Det er helt og aldeles uakseptabelt. Viktig at disse eksemplene kommer frem i lyset. Vi har et problem, som vi må ha fokus på og snakke om, skriver Øland på Twitter.