Mange elever og flere voksne fryktes fanget i ruinene etter at en bygning, som blant annet rommet en skole, kollapset i Nigerias største by Lagos onsdag.

Den tre etasjer høye bygningen i det tettbefolket området Itafaji på Lagos-øya falt sammen onsdag. Ifølge lokale medier var det en privat barneskole i den øverste etasjen. Mange elever er fryktet fanget i bygningsmassene.

En halv time etter at huset falt sammen meldte redningsmannskaper at minst ti barn var fanget i ruinene. Beboere i området, sier til nyhetsbyrået Reuters at om lag 100 barn er elever ved skolen.

REDDET: En ung gutt blir reddet ut av ruinene etter bygningskollapsen. Foto: Temilade Adelaja

Vitner sier de har sett minst 12 barn bli reddet ut av ruinene, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er en krevende situasjon og det er ikke mye jeg kan si om situasjonen nå, sier Ibrahim Farinloye på vegne av nødetatene i byen.

Det er ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Nigeria. Tekniske konstruksjonskrav blir ofte ignorert under bygging, og det har vært flere tilfeller der mennesker har omkommet som følge av kollapser de siste årene.