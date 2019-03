Mone kollapset på badet hjemme – takker sønnen Johan for at hun lever

​Johan Godli-Bjørhovde gjorde alt riktig da mamma Mone Bjørhovde (31) fikk hjerneslag for to år siden. Johan var da bare åtte år gammel.

​– Det var veldig skummelt. Jeg var mest redd for at mamma kom til å dø, forteller Johan.

Hjerneslag som 29-åring

Mone hadde følt seg litt dårlig tidligere på dagen og hadde akkurat kommet hjem fra legevakten.

– De fant ikke ikke noe på legevakten og jeg ble sendt hjem igjen. Da jeg stod på badet kjente jeg at noe var i ferd med å skje, forteller 31-åringen.

På et tidspunkt klarte hun ikke stå oppreist lenger og sank derfor ned på gulvet. Selv om alle symptomene var der får hun det ikke til å stemme at hun har fått hjerneslag i en alder av 29 år.

– Jeg skjønte at det var alvorlig og kjente igjen symptomene, men tenkte at det ikke kunne være hjerneslag fordi jeg var jo bare 29 år, sier hun.

Redningsmannen

Den eneste som var hjemme sammen med henne var hennes 8 år gamle sønn Johan. Han så at mammaen hans forandret seg på grunn av hjerneslaget.

– Jeg var mest redd for at mamma kom til å dø, forteller Johan.

Mone hadde segnet om utenfor badet og klarte ikke å få tak i mobiltelefonen sin. Johan fikk tak i mobiltelefonen og sammen med sin mor ringte han 113.

I dag: Mor og sønn snakker masse om det som skjedde for to år siden. Foto: Privat.

– Jeg synes det var helt forferdelig at det var han som måtte trå til og at jeg ikke kunne gjøre noe for å hjelpe han, forteller Mone.

AMK- samtalen

På dette tidspunktet er Mone lammet i halve kroppen og ansiktet. Johan seå at mamma ikke hadde det bra og var redd.

TV 2 og God morgen har fått tilgang til det 8 minutter lange AMK- klippet.

Hør deler av hva Johan gjør ved å se på videoen øverst i artikkelen.

AMK:– AMK. Medisinsk nødtelefon 113

Mone: – Ja hallo, jeg klarer ikke prate lenger.

Etter at AMK- sentralen har snakket en stund med Mone tar sønnen over.

Johan: - Hei.

AMK: – Hei. Jeg er sykepleier. Jeg heter Lars Petter og jobber der hvor ambulansen er. Skjønner du at mammaen din er blitt litt syk?

Johan: – Ja, jeg er kjemperedd.

AMK: – Det skjønner jeg. Hva heter du for noe?

Johan: – Jeg heter Johan Godli- Bjørhovde

AMK: – Ja. Johan. Så bra. Du. Johan? Ambulansen er på vei opp til dere

Johan: – Ja

AMK: – Kan du hjelpe meg litt? Hvis du ser på mammaen din. Kan du du be henne om å lage bollekinn?

Johan: – Lag bollekinn. Ja, hun gjør det nå.

AMK: – Er det likt på begge sider?