Utelukker «norsk» EU-løsning for Storbritannia

Tirsdag stemte de britiske folkevalgte for andre gang ned avtaleutkastet til skilsmisseavtale. En avtale statsminster Theresa May har brukt to og et halvt år på å framforhandle.

Onsdag er parlamentet igjen samlet. Denne gang for å bestemme seg om de går for en «no deal» brexit, eller om de vil be EU om en utsettelse.

DIREKTE NÅ: Se debatten direkte – avstemmingen skjer ca kl 20.00

TV 2 møtte den tidligere utenriksministeren i Storbritannia, Boris Johnson. Han har ingen tro på at Storbritannia skiller seg fra EU uten en avtale.

– Så det blir ingen avtale med EU?

– Nei, det er feil. Det blir ikke en utmelding uten en avtale. Det skjer ikke at Storbritannia og EU plutselig går fra hverandre i sinne. Det vil ikke skje, sier den tidligere utenriksministeren til TV 2.

– Ikke norsk løsning

Klokka er halv ti onsdag formiddag, og Boris Johnson har nettopp blitt skjelt ut på det groveste i innringingsprogrammet på radiokanalen LBC.

Det har ikke lagt en demper på humøret til den fargerike, men kontroversielle, eks-utenriksministeren, der TV 2 møter han på vei ut fra studio på Leicester Square.

– Er en «norsk løsning» noe nærmere nå?

– Jeg tror ikke det. Vi ønsker alltid et godt forhold til Norge, både politisk og økonomisk, men jeg tror ikke vi kommer til å gå for en norsk løsning, sier han.

Ikke risiko uten avtale

Det er to år og ni måneder siden det britiske folket sjokkerte verden med å stemme for å forlate EU. Nå er det kun 16 dager igjen til Storbritannia skal være ute av EU, og fortsatt aner man ikke på hvilken måte det skal skje.

Til TV 2 sier Boris Johnson at det ikke er noen risiko for at Storbritannia vil gå ut av EU uten en avtale.

– Dette er voksne, demokratiske land. Dette er land som er styrt av høyst intelligente og siviliserte folk, og vi kommer til å finne en måte å verne de økonomiske og politiske interessene til innbyggerne våre, sier Johnson.

Den tidligere utenriksministeren legger til at britene ikke vil gå ut under de vilkårene som blir tilbudt nå.

Mange EU-tilhengere håper tirsdagens avslag kan være et første skritt mot en prosess der man til slutt kan få en ny folkeavstemning, som ender med at Storbritannia blir i EU.