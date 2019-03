Har startet nettverk for å få Skei Grande til å snu

Trine Skei Grande er den eneste i Venstres sentralstyre som er imot EU-medlemskap, ifølge TV 2s kilder.

– Tiden er inne for Venstre. Et sentralt mål er å få Trine til å snu, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2.

Han er en av over 150 Venstre-politikere som har dannet et internt nettverk for å få Venstre til å gå inn for EU-medlemskap på landsmøtet i 2020.

– Målsetningen er at vi har en klar formulering for EU-medlemskap, når Venstre skal behandle prinsipprogrammet. Vi skal påvirke folk i Venstre og fortelle at nå er tiden inne. Vi har hatt et reellt flertall i salen i flere år, men mange har ikke ment tiden er inne av taktiske hensyn, sier Hansmark.

TV 2 er kjent med at disse sentrale politikerne er med i nettverket:

Stortingsrepresentant Guri Melby, statssekretær Rebekka Borsch, sentralstyremedlemmene Petter Toldnæs og Ida Gudding Johnsen og hele Unge Venstres sentralstyre.

– Venstre kommer til å være for EU-medlemskap i 2020. Derfor passet det godt for Trine Skei Grande å snu, sier Hansmark.

20. oktober hadde det interne nettverket med navnet «Venstrefolk for Europa» sitt kickoff. Venstre-politikerne samlet seg på utestedet Røør i Oslo.

Venstres vanskeligste sak

Ingen saker har vært like vanskelige for Venstre som Norges forhold til Europa. På 1970-tallet ble de interne uenighetene i Venstre omkring Norges forhold til det som den gang het EEC tydelige. I 1972 ble Venstre splittet under landsmøtet på Røros. Landsmøtet ønsket å binde representantene på Stortinget til et nei-standpunkt. Det førte til at ja-fløyen brøt ut og dannet Det Liberale Folkepartiet. De to partiene fant sammen igjen i 1988.

OVERBEVISE TRINE: Leder for Unge Venstre Sondre Hansmark under landsmøtet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix Foto: Alley, Ned

Ved stortingsvalget i 1993 gikk Venstre fortsatt til valg på at Norge skulle si nei til medlemskap i det europeiske fellesskapet, EF.

I 2005 splittet EU-saken på nytt Venstre. Partileder Lars Sponheim sa nei, og vant med et knapt flertall i en svært jevn avstemning. I 2009 kom spørsmålet om EU-medlemskap opp på nytt. Også denne gang med knapt nei flertall.

– Det blir kjempeviktig å bygge et flertall til landsmøtet i 2020 av mange grunner. En viktig motivasjon er at vi skal være en tydeligere motsetning til navleskuende og egoistiske Senterpartiet. Ser man på hva som skjer i verden trenger vi mer forpliktende europeisk samarbeid i sikkerhetspolitikken, klimaspørsmålet og flyktningkrisen, sier Hansmark.