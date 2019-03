Tiltalte søkte på «bestemor-porno» og «voldtekt»

Tiltalte forklarer at han lenge jobbet i en butikk i Sri Lanka sammen med to andre menn. Der solgte de pornografiske videoer.

Ofte lånte tiltalte bort sin telefon til kamerater fordi hans telefon var raskere og dermed kunne spille av videoer. Det er derfor politiet har funnet videoene og søkehistorikken på telefonen hans, hevder tiltalte.

Statsadvokaten vil vite om han selv har søkt på «granny porn» eller «rape». Tiltalte svarer nei, men aktor kan dokumentere at han har forklart seg annerledes i avhør tidligere.

– Hvis det kommer en person og ber om at jeg søker på slike ting, så kan det hende. Det er ikke noe jeg ønsker å se på selv, men hvis jeg hadde nektet, måtte jeg forlatt jobben, har han sagt i avhøret.

I det tidligere avhøret sier tiltalte også at han ikke ønsker å snakke om temaet.

Statsadvokaten vil også vite om tiltalte kan huske å ha blitt beskyldt for å ha et forhold til en annen eldre kvinne tilbake i 1998.

– Ja, det gikk noen rykter, bekrefter han.

Enorm etterforskning

Bare i løpet av det første halvannet året av etterforskningen ble det tatt avhør av 800 personer, foretatt rundspørring blant mer enn 2.500 personer og gjennomgått 800 tips.

Likevel har ikke politiet klart å fastslå nøyaktig når Bendiktsen ble drept eller hvilket stikkvåpen som ble brukt.

Tiltalte var allerede kort tid etter drapet i en gruppe på 21 menn som ikke kunne utelukkes å ha DNA-profilen i det biologiske materialet som ble sikret under obduksjonen. Funnet utløste et enormt DNA-prosjekt, og politiet samlet inn over 1.900 referanseprøver fra menn mellom 15 og 65 år på leting etter en mulig gjerningsmann.

– I 2017 ble DNA-teknologien forbedret. Det førte til at Oslo universitetssykehus tok fram og undersøkte ekstrakter fra sekretet og undersøkte dette på nytt. Konklusjonen var at DNA-profilen er identisk med tiltaltes DNA-profil, sa statsadvokat Torstein Lindquister under sitt innledningsforedrag.

Funnet på soverommet

Klokken var 8.30 den 15. juli i 1998 da brannvesenet endelig fikk kontroll på de voldsomme flammene i Marie-Louise Bendiktsens hus på Sjøvegan i den lille bygda Salangen.

Den påfølgende halvtimen levde alle involverte i håp om at Marie-Louise var bortreist og dermed i live.

Slik var det imidlertid ikke. Klokken 9 om morgenen ble 59-åringen funnet med voldsomme skader på gulvet innerst på soverommet sitt. Undersøkelser viser at hun lå i nærheten av arnestedet for brannen.

FUNNET HER: TV 2 har fått tilgang til en illustrasjon som viser hvordan 59-åringen ble funnet drept en julimorgen i 1998. Foto: Politiet

Rettssaken er ventet å pågå i tre og en halv uke.

Påtalemyndigheten har stevnet 25 vitner samt sakkyndige eksperter. De er er i hovedsak Bendiktsens familie, venner, naboer og personer som var i kontakt med henne før hun ble funnet død.

I tillegg skal retten få høre forklaringene til folk i tiltaltes omgangskrets og ansatte på asylmottaket der han bodde.

Et av vitnene i saken er Salangens nåværende ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Hennes nåværende jobb er imidlertid ikke årsaken til at hun er stevnet som vitne både av aktor og forsvarerne, får TV 2 opplyst.

Mot slutten av saken skal etterforskere fra politiets Cold case-gruppe forklare seg for retten. Gruppen, som er underlagt Kripos, har som mål nettopp å oppklare de uoppklarte drapene i Norge.

Også tidligere lensmann Hans Roar Rasmussen, som har fått mye av æren for at drapssaken kan ha blitt oppklart, skal vitne for retten.