Åpningen av Tottenhams nye stadionanlegg nærmer seg, med premiere enten mot Brighton eller Crystal Palace i Premier League neste måned.

Før den tid må klubben avholde to testkamper på anlegget, av sikkerhetsmessige årsaker, og i den siste av disse er et lag bestående av Inter Milan-legender invitert til Nord-London for å møte et tilsvarende kobbel av eks-spillere fra Premier League-klubben.

Onsdag kom Spurs med første annonsering av spillere som skal delta i kampen lørdag 30. mars, og blant dem er TV 2-ekspert og tidligere norsk landslagskeeper Erik Thorstvedt.

– Det blir stas å spille der. Det er en stadion alle som har noe med Tottenham å gjøre har gledet seg til lenge, så det blir veldig gøy å være med.

– Hvordan er formen?

– Den generelle fysiske formen er bra, men keeperformen er fullstendig ræva. Jeg står aldri i mål. Så jeg burde nok holdt meg unna, men jeg har en hemmelig drøm om å bli den første som slipper inn mål på den nye stadion. Det er bare ett problem, og det er at det er en U18-kamp der først. Så jeg håper på 0-0 i den kampen, ler Thorstvedt.

Kan komme 45 000: – Smått absurd

Spurs selger billetter for ti pund, og åpner for at så mye som 45 000 tilskuere kan komme inn for å overvære legendekampen. Thorstvedt har store forventninger.

– Jeg forventer at det er en fin stadion. Jeg blir skuffet hvis det ikke er det. De har jo brukt litt tid på den, så den burde være bra. Folk er nok nysgjerrige og har lyst til å komme. Det er smått absurd om 45 000 kommer for å se denne avdanka gjengen, men det er nok mange som vil se den nye stadion, sier TV 2-eksperten.

Nå 56 år gamle Thorstvedt spilte 173 ligakamper for Spurs mellom 1988 og 1995, og ble i løpet av den tiden blant annet den første nordmann til å vinne FA-cupen, der Tottenham beseiret Nottingham Forest i finalen i 1991.

Keane, Berbatov, van der Vaart og Anderton

I tillegg til Thorstvedt ble det annonsert at eks-stjerner som Dimitar Berbatov, Robbie Keane, Rafael van der Vaart, Stephen Carr, Allan Nielsen, David Howells og Stephen Carr alle kommer til å delta. I tillegg skal flere andre spillere også offentliggjøres de neste ukene.

– Det betyr så mye for meg å ha muligheten til å spille i denne kampen. Spurs er åpenbart en klubb som står i hjertet mitt, og jeg har så mange enorme minner opp gjennim årene. Men etter å ha sett det nye stadionanlegget, vil det bli utrolig å spille der inne som en av de første, sier Keane, som gjestet TV 2s Champions League-studio i høst.

Laget skal for øvrig ledes av Gary Mabbutt, som var en sentral del av klubben som spiller mellom 1982 og 1998.

PS! Den aller første testkampen foregår 24. mars, når Tottenhams U18-lag, ledet av Ryan Mason, møter Southamptons U18-lag til dyst. Der håper altså Thorstvedt på 0-0...