Ti år gamle Ida fra Danmark ble skadd for livet i ulykken. Den danske jenta kjørte sakte ned blå bakke i alpinanlegget Gautefall i Drangedal i Telemark da den da 17 år gamle mannlige skiføreren plutselig kom over et heng og dundret inn i henne i full fart.

Den i dag 19 år gamle skikjøreren ble både tingretten og i lagmannsretten dømt for uaktsom kjøring.

I lagmannsretten ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel samt til å betale 75.000 kroner i erstatning til jenta.

Forkastet anken

19-åringen mente han ikke kunne gjort noe annerledes og anket saken til Høyesterett.

Der ba 19-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, om at dommen mot sin klient ble endret eller opphevet.

Høyesterett besluttet å forkaste anken, og dommen fra lagmannsretten blir derfor stående.

Årene etter ulykken har bydd på smerter og flere operasjoner for den ti år gamle jenta fra Danmark, senest av kneet for et par måneder siden. Lårbenet har feil vinkel, og er to cm kortere enn det andre, fortalte moren til TV 2 i februar.

– Derfor venter det nå enda en omfattende operasjon der legene skal forsøke å rette opp skjevheten og forlenge beinet, ved hjelp av skruer som skal strammes hver dag, sa moren videre.

20 prosent invalid

Nina forteller at datteren har fått beskjed av legene at hun er 20 prosent invalidisert og aldri kan stå på ski igjen. Dette preger henne også psykisk.

– Ida er veldig preget av to år med smerter, angst, operasjoner og isolasjon fra alle aktivitetene vennene gjør hver dag på skolen og fritiden. Hun drømmer om å kunne hoppe på trampoline, spille ball, delta i idrett og stå på ski igjen, men ifølge legene kommer det aldri til å skje. Hun føler tiltalte har ødelagt livet hennes, fortalte moren Nina.

