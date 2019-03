I disse fjellene vil de bygge et av verdens største vindkraftanlegg

– For det første er jeg enig i at naturopplevelsen for de som ferdes i området helt klart vil endres, noen vil mene ødelegges, sier han.

Likevel mener Christophersen at prosjektet har så mange store fordeler, at det bør realiseres.

– Det ikke alt i dette området som kan defineres som urørt natur. Her finnes mye infrastruktur, kabler og ledninger, på grunn av vannkraftproduksjon som allerede er bygget ut. Vindforholdene er svært gode, og størrelsen på prosjektet gjør at vi kan realisere et prosjekt som faktisk monner med tanke på klimautslipp, sier han.

Vil be NVE om å skrinlegge prosjektet

Meldingen som Norsk Vind Energi AS nå har sendt til NVE er det første formelle steget mot et ferdig vindkraftanlegg. Det er likevel fortsatt langt frem, og prosjektet er på ingen måte sikret fremdrift. Til syvende og sist er det NVEs om må vurdere om selskapet skal få konsesjon, før byggingen kan starte.

Dette er et av områdene hvor utbygger bekrefter at det er aktuelt å plasser vindturbiner på de høyeste toppene. Foto: Chris Ronald Hermansen

NVE jobber i disse dager med det som omtales som Norgeshistoriens største arealplan. I det som formelt heter Nasjonal ramme for vindkraft på land, vil NVE basert på et svært omfattende grunnlag publisere et kart med utpeking av områdene som er best egnet for vindkraftutbygging.

Dette kartet blir publisert 1. april.

– Fordi nasjonal ramme for vindkraft nå snart offentliggjøres, vil vi vente med å behandle saker frem til vi vet mer om hva som skjer etter at vi har offentliggjort rammen, sier Arne Olsen, seksjonssjef i NVE til TV 2.

Bergen og Hordaland turlag kommer til å jobbe for at prosjektet skrinlegges raskt.

– Vi vil ganske raskt nå sende en formell henvendelse til NVE. Der vil vi be dem om å anmode selskapet om å trekke meldingen. Dette kan skje dersom prosjektet åpenbart ikke kan realiseres, noe vi mener er tilfelle her, sier Ødven.