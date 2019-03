Ap og Rødt vil stanse Vy

– Bedre og billigere

Dale fikk også spørsmål om jernbanereformen og om han er fornøyd med resultatet, som er oppsplitting og konkurranseutsetting. Dale svarte at reformen sørger for et bedre tilbud til passasjerene og lavere kostnader.

– Det er derfor Go-Ahead vant anbudet (på Sørlandsbanen). De kunne gi et bedre tilbud til passasjerene samtidig som de hadde redusert pris. Bare på Sørlandsbanen sparer vi 3 milliarder kroner de neste ti årene, påpekte samferdselsministeren.

Også statsminister Erna Solberg (H) fikk spørsmål om navneendringen under en pressekonferanse i forbindelse med Høyres forestående landsmøte. Solberg sa at hun har respekt for at et profesjonelt styre og en profesjonell ledelse tar forretningsmessige valg på vegne av selskapet.

– Jeg synes av og til at det lages fancy navn, men jeg er litt gammelmodig i slike spørsmål. Respekten for styrets strategiske vurderinger mener jeg også ligger til grunn for statlige eierskap, sa statsministeren.

Fremtidsvyer og ambisjoner

Det nye navnet ble gjort kjent på en pressekonferanse på Oslo sentralstasjon tirsdag formiddag, og like etterpå rullet det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen. Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan for eksempel ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter, opplyste NSB.

Til NRK opplyste styreleder Dag Mejdell at endringen kommer til å koste 280 millioner kroner over en periode på fire år.

(©NTB/TV 2)