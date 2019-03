Abdulhak, som befinner seg i Jemen, skal ønske en løsning på den elleve år gamle saken.

Martines foreldre, Odd Petter Magnussen og Kristin Vik, møter pressen sammen med etterforskere fra Scotland Yard i Asker onsdag formiddag.

– Jeg er blitt kontaktet og er i dialog med en mellommann som har dype forgreninger inn i Houthi- grupperingene i Jemen. Vi planlegger for et møte mellom Farouk Abdulhak, hans advokat, Houthi-lederen Abdulmalek al-Houthi og meg, sier Patrick Lundevall-Unger under pressemøtet.

Han bistår familien til Martine Vik Magnussen og leder også «Justice for Martine- stiftelsen.»

– Optimistisk

Martines far forteller at dette ikke er første gang de får et håp om en løsning i saken, men at han anser initiativet som mer genuint enn tidligere.

– Møtet er ikke avtalt med tid og sted enda, så vi vet ikke om det vil finne sted. Jeg har etterhvert blitt vant med at vi får ulike innspill i saken, men dette er noe mer genuint enn det vi har sett tidligere, og jeg er mer optimistisk nå, sier Magnussen.

Han tror møtet kan være politisk motivert, og knyttet opp mot situasjonen i det krigsherjede landet Jemen.

– Dette er en interessant utvikling i saken, sier han.

MISTENKT: Farouk Abdulhak ble etterlyst for drapet på norske Martine Vik Magnussen i London i 2008. Foto: NTB Scanpix

Møte i Jemen

Møtet skal ha blitt avtalt gjennom en dansk mellommann med dype forgreininger i Jemen. Patrick Lundevall-Unger sier dette er en stor milepæl i saken.

– Mellommannen meddeler til meg at Houthi-ledelsen ønsker å møte meg med Abdulhak, der han befinner seg, i Sana i Jemen, sier Lundevall-Unger, som ikke vil gå inn på detaljer om hva møtet vil dreie seg om.

Han legger til at gruppen står for grunnleggende verdier, som også Martine-stiftelsen står for. De verdiene er at man jobber mot korrupsjon, og er sterkt for rettferdighet.

– Dette har vært fraværende i Jemen i mange år, og det er også det Martine-stiftelsen jobber for. Vi tror det kan være politiske motiver for initiativet, ved at Houthi vil vise omverden at de har moral og etikk, sier lederen til TV 2.

Han har store forhåpninger om at møtet gjennomføres, på grunn av de aktive stegene Houthi nå tar. Lundevall-Unger håper møtet vil vinne sted i Sana om to til fire måneder.

Ble funnet drept i London

Andy Partridge, som er sjefetterforsker ved avdelingen for drap og alvorlig kriminalitet ved Metropolitan Police i London, mener et møte med Abdulhak er realistisk å gjennomføre.

– Det er viktig for det britiske politiet å vise at denne saken fortsatt er prioritert hos oss. Selv om det nå er elleve år siden, så er ikke dette endret, sier Patridge til TV 2.

For britisk politi og myndigheter er det viktig å holde drapsetterforskningen friskt i publikums minne, også fordi de aktivt jobber for å få Abdulhak til Storbritannia.

– Det er derfor jeg er her. Vi forsøker hvert år å få den mistenkte frivillig tilbake til Storbritannia, sier Partridge.



Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble 4. mars 2008 funnet voldtatt og drept i London. Hun ble funnet i et kjellerrom i leilighetskomplekset til sin studievenn Farouk Abdulhak. Han er den eneste mistenkte i saken.