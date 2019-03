Oppgitt Klopp: – Jeg er den eneste i verden som må svare på det

Før Liverpools avgjørende kamp mot Bayern München i kveld, har Manchester United-legenden Gary Neville sagt at det beste for Merseyside-klubben kan være å ryke ut.

– Jeg sier det: Ryk ut mot Bayern München. Det høres ut som galskap, sa Gary Neville i sin egen podkast, før han utdypet:

– Selvfølgelig, du spiller aldri for å tape en kamp. Men det er fordel Liverpool om de kan få en lett sesongavslutning og ha friske bein.

– Det er galskap

Når Klopp blir konfrontert med Nevilles uttalelser, blir han oppgitt.

– Jeg tror ingen annen manager i verden trenger å svare på det spørsmålet når han skal spille i Champions League. Det er unikt. Det skjer bare om du er Liverpool-manager og eksperten kommer fra Manchester United, sier tyskeren, ifølge Liverpool Echo.

Klopp fikk de samme spørsmålene tidligere i sesongen, da i forkant av liga- og FA-cupen.

Begge endte med tidlig exit for Merseyside-klubben.

– Hele verden ser kampen. Skal vi gå inn i den halvhjertet, eller hva? Jeg håper disse folkene skriver ned spørsmålene og prøver å bevise at det går an å bruke ideene på ekte, ikke bare i studio. Jeg blir ikke sint på grunn av det. Det er bare galskap at jeg konstant blir konfrontert med det, siteres tyskeren.

– Ville vært veldig merkelig

Simen Stamsø-Møller, TV 2s fotballekspert, er enig i at Premier League-sjansene øker dersom Bayern vinner i kveld.

Men han har ingen tro på at de røde fra Merseyside kommer til å spare på kruttet.

– Det ville ha vært veldig merkelig. De er veldig godt med i begge turneringer, som er de to største. Champions League er egentlig den største, men på grunn av Liverpools historie er Premier League kanskje kneppet viktigere. Det får være opp til hver enkelt å bedømme, men jeg tror absolutt ikke de kommer til å ha Premier League i bakhodet i kveld. I så fall gjør de en tabbe, slår Stamsø-Møller fast.

– Men det er lett å se på det som at uansett utfall i kveld, er det ingen grunn til å grave seg helt ned. Det kommer muligheter av begge utfall, legger han til.

TV 2s fotballekspert tror dessuten at Liverpool har gode muligheter til å vinne Champions League.

– Det vil ikke overraske meg voldsomt. I utgangspunktet er de, på sitt beste, satt veldig godt opp til Champions League. De er gode til å spille på andre lags feil. De fleste av lagene som er videre bør også Liverpool se på som en god mulighet til å ta seg forbi, og da er de plutselig til finale igjen, påpeker Stamsø-Møller.