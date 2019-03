50 prosent svarer at de mener May bør gå av. 32 prosent mener hun bør fortsette som statsminister. Blant Mays egne Tory-tilhengere mener 25 prosent at hun bør gå av, skriver Politico.

Målingen er gjennomført blant 500 personer, bare timer etter at Mays brexitavtale for andre gang ble avvist i Underhuset tirsdag kveld.

Målingen viser også voksende støtte for en brexit uten avtale og en ny folkeavstemning, og for å forbli i EU.

Splittet partisyn på nyvalg

42 prosent mener nyvalg kan løse brexit-floken, mens 38 prosent mener det ikke har noe for seg. Her vises partitilhørigheten – 76 prosent av de konservative velgerne er imot nyvalg mens 67 prosent av Labour-velgerne ønsker nyvalg.

47 prosent svarer at Underhuset bør utelukke en brexit uten avtale. 35 prosent mener Underhuset bør stemme i favør av å forlate EU uten avtale.

44 prosent mener forhandlingsperioden bør utsettes. 39 prosent er imot å forlenge artikkel 50. 52 prosent av dem som støtter utsettelse mener en periode på én måned er akseptabel. Støtten faller til 44 prosent hvis det skulle dreie seg om en utsettelse på tre måneder.

Utsettelse

Onsdag skal Underhuset stemme over hvorvidt landet skal forlate EU uten avtale. Hvis parlamentarikerne sier nei til det, blir det ny avstemning torsdag. Da blir spørsmålet om Storbritannia skal be EU om utsettelse av brexitdatoen, som fra før er satt til 29. mars.

Forslaget om å forlate EU uten avtale blir trolig stemt ned, og utsettelse av datoen blir dermed aktuell, påpeker Marlene Wind, professor i statsvitenskap og leder ved Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

– Det blir spennende å se om det blir noen få måneder de vil be om, eller et års tid eller noe sånt, slik at de kan få parlamentsvalg eller ny folkeavstemning, sier Wind.

Hun viser også til at Storbritannia kan trykke på stoppknappen:

– Britene har fått EU-domstolens ord på at de kan trekke artikkel 50-prosessen tilbake og simpelthen stanse brexit, sier Wind. Sannsynligheten for det er imidlertid svært liten, uten ny folkeavstemning, påpeker hun.

(©NTB)