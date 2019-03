Denne sykdommen forveksler legene med latskap

Konglevoll forteller at han ble oppfattet som lat og slapp av familie og venner. Derfor kom det heller ikke som et sjokk, da han fikk påvist lidelsen.

Ifølge Grande er 15 år gjennomsnittsalderen for få sykdommen. Hun bekrefter at sykdommen kan forveksles med å være lat eller andre vanlige årsaker til trøtthet og slitenhet, som for eksempel jernmangel.

Narkolepsi Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom, en hjernesykdom.

Hovedsymptomet er stor søvntrang og trøtthet på dagtid.

I Norge antar man at mellom 1000 og 2500 personer har narkolepsi.

Symptomene starter oftest i ungdomstiden.

Sykdommen er kronisk og livslang. Sykdommens kjennetegn: Ekstrem trøtthet og søvnanfall.

Katapleksianfall (tap av muskelkraft, utløst av følelser).

Forstyrret nattesøvn.

Mye drømmer og mareritt. Kilde: Oslo universitetssykehus, NevSom.no

– Det at narkolepsi oppstår i puberteten gjør det spesielt vanskelig å stille rett diagnose. Mange drar til legen og sier at de er trøtte, men får da ofte beskjed om at nok sover for lite og må sove mer, og holde riktig døgnrytme, sier hun og fortsetter:

– Lærere og foreldre tror ofte det å ikke gjøre lekser er «ungdomslatskap», og at ungdommen ikke bryr seg og er likegyldige. Det er jo ikke tilfellet når man har narkolepsi, da er man så stuptrøtt at man ikke orker like mye som før, påpeker hun.

– Som en ny person

I dag holder Konglevoll sykdommen i sjakk med medisiner. Ifølge han selv fungerer disse veldig bra, og i det siste har han vært mindre trøtt enn tidligere.

– Jeg har fått behandling siden oktober, og jeg føler meg som en ny person!, sier 23-åringen.

Men selv om han nå omsider lever godt med sykdommen, synes han det er irriterende at den ikke ble oppdaget før.

– Jeg har vært bra etter jeg fikk diagnosen, men før det var det ikke så bra. Det hadde vært mye lettere om jeg hadde fått diagnosen tidligere. For nå vet jeg at det er noe, og får behandling for det, sier han.​

Mørketall

Grande forteller at vi ikke vet hvor mange som er diagnostisert med sykdommen her til lands. Ut ifra studier antar man mellom 1000 og 2500 har narkolepsi i Norge.

Overlegen vet det er mange udiagnostiserte der ute.

– Det er nok mange mennesker som ikke er diagnostisert, og som har tilpasset livet sitt etter sykdommen. Vi vet ikke hvor store mørketall det er.

Ifølge Grande tar det for lang tid å få diagnosen og den rette behandlingen og oppfølgingen. Likevel påpeker hun at dette er en sjelden sykdom som det er naturlig at ikke alle kjenner til.

Ved mistanke om narkolepsi må man utredes hos spesialist, enten en barnelege eller nevrolog, ifølge Grande.

– Det er veldig synd hvis folk går glipp av en god behandling som kan gjøre dem friskere og mer våkne, slik de kan klare skole, utdanning og jobb, sier hun og avslutter:

– De aller fleste med narkolepsi må i tillegg til medisiner passe på å ha god døgnrytme, leve sunt, ta korte sovepauser på dagen og være i fysisk aktivitet. De som er åpne om sykdommen synes å meste livet med narkolepsi bedre.