Mandag kveld ble det kunngjort at Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens sjef, Jean-Claude Juncker, hadde nådd enighet om et juridisk bindende tillegg til Brexit-avtalen.

Tirsdag kveld tryglet Theresa May med hes stemme de folkevalgte om å stemme for den forbedrede avtalen.

– Hvis denne avtalen ikke får flertall i kveld, kan brexit gå tapt, sa May.

Men bønnen falt for døve ører: 242 stemte for avtalen, mens 391 stemte mot. Dermed var enda en fiasko for May et faktum.

«Idiothuset»

Det er to år og ni måneder siden det britiske folket sjokkerte verden med å stemme for å forlate EU.

Nå er det kun 16 dager igjen til Storbritannia skal være ute av EU, og fortsatt aner man ikke på hvilken måte det skal skje.

Den britiske pressen levner verken May eller Underhuset noen nåde på onsdagens forsider. The Sun beskriver tirsdagens fiasko som et «hest skrekkshow», mens Underhuset har blitt omdøpt til «Idiothuset» av Daily Mail.

– De lovet å levere det brexit som Storbritannia stemte for - og hadde det i sin hule hånd. Men i går kveld stemte foraktelige medlemmer av parlementet i stedet for å kaste en fortvilt nasjon ut i kaos, skriver Daily Mail.

Se noen av onsdagens forsider i bildeserien under:

SLAKTES: Både Theresa May og Underhuset får slakt av britisk presse onsdag. Foto: Faksimile

– Nesten 1000 dager etter at nasjonen stemte for å forlate EU, lider May enda et nederlag som kan forsinke brexit og knuse håpene til 17,4 millioner mennesker. Hvor mye mer av dette kan Storbritannia takle? skriver Daily Express på sin forside.

Og slik fortsetter det på de fleste forsidene onsdag. The Daily Telegraph beskriver tirsdagens nederlag som ydmykende for May:

– May klamrer seg fast etter et andre ydmykende nederlag, skriver avisen.

– Blottet for talent og intellekt

Også på Twitter er det stadig økende kaosnivået i britisk politikk gjenstand for kritikk.

– Det er under dette landets verdighet å ha to store partier så utrolig blottet for talent, intellekt, enighet eller mål til å debattere noe så ufattelig komplekst og farlig som brexit, skriver journalist og forfatter Caitlin Moran.

Regissør og skuespiller David Schneider påpeker noe sarkastisk at Theresa May kan trøste seg med at tirsdagens nederlag ikke er det største i parlamentets historie; den æren tok hun nemlig da forrige avtaleforslag ble nedstemt.

Some comfort for Theresa May in that her defeat wasn’t the largest in Parliamentary history as that honour belongs to Theresa May. — David Schneider (@davidschneider) March 12, 2019 They called a referendum for their own internal party interests, their Brexiteers made impossible promises, then deserted, then Theresa May made more impossible promises, set self-destructive red lines, destroyed her majority, then bungled a deal. The Tories own all of this chaos — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) March 12, 2019

Også i fotballverdenen blir May latterliggjort: Underveis i Schalkes ydmykende 7-0-tap for Manchester City tweetet BBC-ekspert Gary Lineker følgende: