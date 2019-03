– Dette er et midlertidig forbud mens vi overvåker situasjonen tett og analyserer informasjon om sikkerhetsrisikoer knyttet til Boeing 737 MAX, sier New Zealands luftfartsmyndighet til nyhetsbyrået Reuters. New Zealand stenger også luftrommet for modellen MAX 9.

I oktober mistet 189 personer livet da et Lion Air-fly av typen Boeing 737 MAX 8 styrtet i Indonesia. Søndag styrtet samme flytype tilhørende Ethiopian Airlines i Etiopia kort tid etter avgang. Ulykken kostet 157 mennesker livet, blant dem den norske Røde-Kors-medarbeideren Karoline Aadland (28).

Europas luftfartsmyndighet har også stengt luftrommet for flytypen. Norge og flere land i Asia har fulgt etter, men amerikanske luftfartsmyndigheter står fast ved at det ikke er grunnlag for forbud mot flytypen.

