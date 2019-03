Like før midnatt opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen til TV 2 at aksjonen er over, og at mannen har blitt forhandlet ut.

– Han har kommet ut, og ble pågrepet uten dramatikk, sier Knudsen.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, som varte i 2,5 time før mannen kom ut.

Operasjonsleder Steinar Knudsen ønsker ikke å si noe om hva som utløste situasjonen, som startet ved 21-tiden tirsdag kveld med det som i utgangspunktet var et rutineoppdrag.

Han sier imidlertid at vedkommende hadde uttrykt misnøye med enkelte saker, men spesifiserer ikke hva dette dreier seg om.

– Mannen kom med muntlige trusler om å skyte, men vi har ikke observert noe våpen. Vi holder på å ransake huset nå, sier Knudsen.

Mannen er en kjenning av politiet.

(TV 2/NTB)