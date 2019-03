Sent tirsdag kveld var det for onsdag registrert sju Norwegian-kanselleringer blant avgangene og fem kansellerte ankomster ved Oslo lufthavn, ifølge Avinors oppføringer.

På Bergen lufthavn var det ingen kanselleringer, og ved Trondheim lufthavn var det registrert én kansellering blant ankomstene onsdag.

Passasjerer informeres

– Berørte passasjerer får direkte beskjed. Alle andre skal forholde seg som normalt. Vi slår sammen flygninger, som betyr at de alle fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB.

Norwegians flåte består av 163 fly. Bare 18 er av typen Boeing 737 MAX 8 og er satt på bakken etter at de britiske luftfartsmyndighetene innførte et midlertidig flyforbud for flytypen i britisk luftrom.

– Vi holder tett dialog med luftfartsmyndighetene og Boeing og følger deres anbefalinger. Vi inngår ikke kompromisser om sikkerheten til våre passasjerer og ansatte, skriver Norwegian på sine nettsider.



Stengte luftrom

Norge og andre europeiske land har stengt luftrommet for flytypen midlertidig som konsekvens av at flytypen har vært involvert i to fatale ulykker de siste månedene.

Søndag styrtet et fly med 157 mennesker om bord styrtet kun seks minutter etter at det tok av fra Bole International Airport i Etiopia. Alle omkom. For få måneder siden styrtet et annet fly av typen Boeing 737 MAX 8 i Indonesia. 189 mennesker omkom.

