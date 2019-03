Antonio Pastini (75) var alene i Cessna-flyet sitt da det tok av fra Fullerton Municipal Airport i California den 3. februar i år.

Piloten trosset advarselen fra kontrolltårnet om at været var i overkant dårlig, og tok av.

Styrtet i bolighus

Super Bowl var i ferd med å fengsle millioner av amerikanere til TV-skjermen, og i byen Yorba Linda sør i California, var fire familiemedlemmer samlet for å se kamp da det utenkelige skjedde.

Cessna-flyet styrtet rett inn i huset, etter å ha mistet deler i lufta. Piloten og alle de fire i huset omkom.

I vraket fant letemannskapet fem døde personer. De fant også et politiskilt. Det tilhørte en pensjonert politimann fra Chicago – Antonio Pastini.

Identiteter avslørt

Dette politiskiltet ble starten på opprullingen av et stort mysterium. Når politiet skulle bruke skiltet for å identifisere den omkomne piloten, fant de ut at Antonio Pastini aldri hadde vært politimann, skriver Los Angeles Times.

Avsløringen gjorde at etterforskerne gikk piloten nærmere i sømmene, og fant ut at han levde et dobbeltliv. Han opererte med to navn, to personnummer og to førerkort.

Fire personer, pluss piloten, omkom i den eksplosive brannen etter styrten. Foto: Kyle Vanderheide

Antonio «Tony» Pastini utga seg som eks-politi, knyttet vennskap med bordell-mogulen Dennis Hof, og framstilte seg selv som en gåtefull mafia-lignende figur fra Chicago.

Hans andre identitiet var Jordan Aaron Isaacson. Han ble omtalt som «Ike» i mange år. Han var innehaver av en sushirestaurant, og framsto som en samfunnsengasjert mann i Arizona.

Gjemte bort penger

Pastini – dog det er uvisst om det er hans egentlige navn – var gift fire ganger, og en av ekskonene hans oppgav i skilsmissebegjæringen at ektemannen opererte med ulike identiteter for å gjemme bort penger.

Familien som befant seg i huset satt og så på Super Bowl da de ble drept av flyet som styrtet. (Paul Bersebach/The Orange County Register via AP) Foto: Paul Bersebach

Ulykkesdagen ignorerte han advarselen til trafikkontrolløren, men dette var ikke første gang han var uforsiktig bak spakene. I 1977 skulle han fly fra Las Vegas til Long Beach, med en passasjer. Det frøs til, men i stedet for å snu, eller endre rute, løy han til kontrolltårnet og sa han fløy på instrumenter og fullførte turen.

Han mistet flysertifikatet i 120 dager etter denne turen. Tre år senere mistet han flysertifikatet for å ikke følge opp servicekravene.

Årsaken til styrten 3. februar er ikke kjent. Havarikommisjonen kan bruke halvannet år på den endelige rapporten. Men de har varslet at de kommer til å undersøke Pastinis fysiske og psykiske helsetilstand, og forsøke å kartlegge hva han gjorde de siste tre dagene før styrten.

I dette ligger det at de mistenker at styrten kan ha vært en villet handling.